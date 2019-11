Commentaire : Engouement et adhésion

Entamée officiellement dimanche dernier, la campagne électorale bat son plein. Les cinq candidats enchaînent meetings et sorties de proximité a travers plusieurs localités du territoire national. Durant les trois premiers jours, la campagne s’est déroulée globalement dans le calme et de bonnes conditions. Les candidats et leurs staffs arrivent sans grandes difficultés et heurts à organiser des activités et à rencontrer des citoyens, de plus en plus nombreux à s’impliquer et s’intéresser au scrutin.

L’engouement grandissant que suscite la campagne électorale est incontestablement un signe bon augure. Au cours des trois premières journées, les citoyens ont assisté en masse aux meetings et activités organisées par les directions de campagne électorale des cinq candidats. Ils ont pris part aux différentes sorties des postulants pour comprendre voir et écouter les propositions des uns et des autres. Il s’agit d’évaluer les solutions des sorties de crises et juger les programmes annoncés et exposés par les cinq postulants. A présent, la bataille est celle des idées, des programmes et des propositions. Chaque candidat tente de convaincre et séduire des citoyens qui auront à choisir, trancher et les départager le 12 décembre prochain. Devant des auditoires attentifs et intéressés, ils s’ingénient à sensibiliser et convaincre sur le bien fondé des projets qu’ils proposent. L’objectif pour eux reste essentiellement de rallier le maximum de citoyens et augmenter ainsi les chances d’une victoire le jour J. Tous est déployé et mobilisé pour gagner la bataille de la campagne électorale. Les cinq candidats misent beaucoup sur cette phase pour espérer matérialiser l’adhésion et l’engouement durant la campagne électorale en nombre de voix le jour du scrutin. La bataille est rude et intense entre les compétiteurs et concurrents. Elle est à la fois d’ordre politique et de communication, car force est de reconnaître qu’une partie de la compétition se joue dans les médias et les réseaux sociaux.

Les premières journées de la campagne électorale montrent indéniablement l’attachement des franges importantes de la société à cette élection présidentielle comme voie de sortie de crise et solution constitutionnelle à la crise qui perdure depuis neuf mois. Une option qui cristallise et suscite enthousiasme et espoir de voir l’Algérie sortir de la situation exceptionnelle pour se projeter dans le renouveau, la démocratie et le développement socio-économique dans les meilleurs délais. La participation et l’engouement des citoyens en masse dans cette élection apporte une preuve irréfutable sur la justesse et l’irréversibilité de cette voie constitutionnelle et politique dans la phase actuelle. En assistant, suivant et participant aux activités organisées dans le cadre de la campagne électorale, les citoyens envoient un signal fort et lourd de sens au monde entier sur son engagement à la réussite de ce scrutin. Cette adhésion sera suivie par la participation aux opérations de vote le 12 décembre prochain qui va permettre l’élection d’un nouveau président de la République. Un chef de l’Etat qui sera l’incarnation de la volonté et souveraineté populaire avec un mandat plein et franc pour engager toutes les réformes nécessaires et dans tous les domaines. Le 12 décembre prochain, le peuple va exprimer son avis dans les urnes et trancher librement et démocratiquement pour un candidat qui aura réussi à gagner sa confiance. Le verdict sera connu au lendemain d’un vote au cours duquel les citoyens vont exercer leurs pouvoir de juger et choisir la personnalité capable de diriger, conduire et guider l’Algérie pendant les cinq prochaines années.

