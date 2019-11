Abdelmadjid Tebboune à Béchar et à Naâma : Une nouvelle constitution pour consacrer le changement

De notre envoyé spécial : Karim Aoudia

Le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune s’engage, s’il est élu, à opérer une révision profonde de la Constitution pour optimiser le changement revendiqué par le mouvement citoyen.

Création d’une banque spéciale au profit des jeunes entrepreneurs pour le développement du réseau de star-up, une meilleure prise en charge des nécessiteux et des personnes défavorisées, une valorisation des compétences de la jeunesse et une lutte sans merci contre la dilapidation des deniers publics. Ce sont là, les engagements phares que le candidat indépendant à la présidentielle, Abdelmadjid Tebboune a énuméré, hier, lors de son second meeting qu’il animé dans la wilaya de Béchar. Là aussi, et comme c’était le cas pour Adrar, il a bénéficié d’un chaleureux accueil de la part de la population et des notables de la région.

La Maison de la culture où il animé le meeting était pleine a craquer ! Tebboune a exprimé d’entrée sa gratitude pour la qualité de l’accueil. «Les mots ne me suffisent pas, dit-il, pour vous remercier tous pour votre mobilisation et votre soutien».

Puis, il rappellera à l’assistance que c’est à partir de Béchar, qu’il avait entamé en 1969 sa longue carrière de commis de l’État. Il enchaîne en assurant que les préoccupations diverses de la jeunesse occupent une place fondamentale dans son programme électoral. «Je vous promets que tout jeune entrepreneur déterminé à investir dans la création de la richesse et de l’emploi bénéficiera de mon total appui si je serai élu» s’engage t-il.

«L’heure a grandement sonné pour transmettre le flambeau à la jeunesse. Cela leur revient de droit» a-t-il martelé. Sur sa lancée, il a plaidé en faveur de la mise en place des mécanismes garantissant une réelle adaptation de l’Université avec le marché de l’emploi. Des anomalies persistent à ce propos, fait-il savoir. «Ce n’est pas normal que l’Etat produit jusqu’à 200.000 diplômés annuellement pour qu’ensuite la plupart de ces derniers se retrouvent face à des contraintes en termes d’insertion socioprofessionnelle et économique», a t-il déploré. Corriger ce genre d’imperfections est inscrit parmi les chantiers prioritaires que le candidat Abdelmadjid Tebboune compte mener dans le cas où il est élu. «Je m’engage à mieux engager les jeunes diplômés» a t-il encore plaidé.



Révision de la Constitution de la loi électorale et lutte contre la corruption



Le candidat indépendant à la présidentielle a sollicité la population de Béchar à participer massivement au prochain scrutin du 12 décembre. «Il nous faut tous se mobiliser pour la sauvegarde de l’Algérie des conséquences néfastes et des autres menaces pouvant découler de la persistance de la crise» a t-il soutenu. Selon lui, sans le choix souverain de l’urne pour élire un nouveau président de la République, le pays encourt le risque de régression terrible et d’instabilité, comme c’était le cas durant la période du terrorisme. «Nous ne voulons pas de ce genre de transition qui a déjà fait plus de 250.000 victimes pendant la décennie 90» a affirmé M. Tebboune. Seule l’élection présidentielle pourrait nous mettre à l’abri d’une telle catastrophe, a laissé entendre le candidat qui s’engage, il est élu à opérer une révision profonde de la constitution. Idem pour la loi électorale dont le but visé à travers sa révision obéit à l’idée de libérer la pratique politique de l’emprise de l’argent sale.

M. Tebboune affirme a ce propos que la poursuite de la lutte contre la corruption figure en outre en bonne place dans son programme électoral.» Je poursuivrais l’action d’assainissement du pays des prédateurs et du fléau de détournement des deniers publics» a t-il dit.

Après Béchar, M. Tebboune s’est envolé à Naâma où il a animé un meeting au chef lieu de la wilaya. Là encore, il a évoqué les principaux axes de son programme électoral devant une foule nombreuse réunie dans une salle qui s’est avérée exiguë pour contenir ses invités du jour. «Étant issu de cette région, je connais parfaitement les contraintes dont souffre la population locale, particulièrement la jeunesse, filles où garçons, qui est confronté à chômage endémique», a-t-il souligné.

Il s’est dans ce contexte, engagé à «remettre le flambeau aux jeunes, tout en leur accordant des postes de responsabilité dans tous les secteurs politiques et économiques». Il a promis, dans ce sens, d’encourager la création d’emploi en faveur des jeunes, vivant dans les régions agropastorales, dans le but de résorber le chômage et leur permettre de disposer d’un revenu décent.

Evoquant justement cette situation il a affirmé que son programme électoral comprend tout un chapitre pour l’amélioration de la situation de la femme rurale. «Nous aspirons tous pour une Algérie telle que rêvait par nos valeureux martyrs. Une Algérie où les disparités sociales seront bannies à jamais», indique M. Tebboune.

La promotion de l’élevage et la prise en charge des doléances des éleveurs à Naama ont été mis en relief en outre par le candidat. Il s’engage là aussi à apporter une solution adaptée, s’il est élu. «Vous avez ma parole d’honneur» a t-il conclu.

K. A.