Benflis à El-Oued et à Blida : « L’élection présidentielle constitue l’option la plus sûre »

C'est sous des applaudissements nourris que le candidat à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, Ali Benflis, a entamé, hier, à El-Oued, plus précisément à la maison de Culture de la ville de mille coupoles, son rassemblement populaire, au cours duquel il a exposé les grandes lignes de son programme.

Vêtu du traditionnel burnous blanc de la région, le président de «Talaie El Houriyet» a, d'emblée, souligné que l'Algérie ne se construit pas par les «invectives» et autres

«insultes» mais par le «dialogue» et estimé que l'Algérie vit une crise économique, politique et social qui nécessite d'agir «rapidement» pour la sortir de cette situation «délicate» et «éteindre» le feux de la discorde. «On ne peut rester les bras croisés. Il n'y a pas d'autre choix que d'aller vers l'élection présidentielle», a-t-il affirmé, ajoutant que son programme d'urgence nationale a pour but de faire reprendre le bon cap» au navire “Algérie”. «Il faut mettre un terme aux anciennes pratiques et accorder à la justice l'ensemble des moyens humains et matériels pour qu'elle puisse faire pleinement son travail», a-t-il insisté avant d'affirmer être un novembriste qui veut «rétablir» la confiance entre les gouvernants et les gouvernés.

Dans ce sillage, il a fait savoir qu'il est venu à la rencontre du peuple algérien pour lui proposer une «nouvelle» façon de faire de la politique, prônant ainsi la nécessité de «moderniser» ce champ. «Je suis un homme de dialogue et de débat. Si vous m'accordez votre confiance le 12 décembre, je rassemblerai autour de la même table l'opposition», a promis Benflis. Et d'expliquer ensuite sa vision de l'exercice de la chose publique :

«Le pouvoir, c'est le partage des responsabilités ; le président de la République ne doit pas faire ce que bon lui semble. Il doit être au contraire comptable devant les institutions. Par conséquent, je veux que le gouvernement soit responsable devant le parlement et que mes actions soient quotidiennement comptables devant le peuple ».

Sur un autre registre, l'orateur a détaillé, succinctement, son programme économique en appelant à l'instauration d'un «nouveau» modèle d’économie de marché avec un important filet social. «Il faut libérer les initiatives tout en assurant, avec rigueur, une répartition égale des richesses. Personne ne doit-être, dans le pays des chouhada, privée de nourritures et de soins», a-t-il considéré. Il a assuré qu'il entreprendrait, s’il venait à se faire élire, le développement du secteur agricole et industriel avec l'aide de spécialistes de pointe pour assurer une production «pérenne» et «exponentielle». Il a soutenu à ce propos que la wilaya d'El-Oued peut, «à elle seule», avec l'accompagnement de l’Etat, faire nourrir «tout» le pays grâce à ses nombreuses récoltes agricoles.

Le président de ‘’Talai El-Houriyet’’ a, également, fait part de son intime conviction que l'Algérie de demain ne peut se faire

«sans» la large participation de l'élite intellectuelle et les personnes de bonne volonté. «Je fais la promesse solennelle que les compétences trouverons leur place dans toutes les institutions et les entreprises nationales», a-t-il insisté, faisant remarquer que, ces derniers, sont les pupilles de la nation et sont ceux qui bâtiront un État fort pouvant «survivre» aux hommes. À la fin de son allocution, Benflis a abordé la thématique des libertés individuelles pour faire part de sa volonté de les renforcer. Dans ce contexte, il a révélé «vouloir reformer» le statut de la presse pour «renforcer» la protection des journalistes et leur accorder toute la latitude pour contrôler et pourquoi pas «corriger», si nécessaire, l'action des pouvoirs publics.



Un clin-d’œil à

la diaspora algérienne



À Blida, Ali Benflis s’est adressé à la communauté algérienne établie à l’étranger pour l’assurer que «jamais» il n’accepterait que l’on puisse faire une «différence» entre Algériens de quelques manières que ce soit. «Notre pays a besoin de nous tous et nous demande de lui venir en aide», a-t-il souligné lors d’un meeting populaire qu’il a animé à la Maison de jeunes ‘’Baaziz’’ de la ville des Roses.

À cette occasion, il a affirmé que la diaspora algérienne est «pleine» de cerveaux qui ont été oubliés et marginalisés et affirmé que, si le peuple algérien lui accordait sa confiance, il travaillera «à les faire revenir au bercail» pour qu’ils puissent «apporter» leurs contributions au grand effort national. L’orateur, entrecoupé par moment par des slogans clamés par ses militants tels que ‘’Djeich chaâb mâak ya benflis’’ (l’armée et le peuple avec Benflis), a abordé le volet de la politique étrangère du pays en révélant qu’il souhaitait mettre en œuvre une diplomatie «patriote» au service des intérêts «exclusifs» de l’Algérie.

Le président de ‘’Talai El-Houriyet’’ a souligné par ailleurs l’impérieuse nécessité de séparer l’argent de la politique. «Lorsque l’argent rencontre la politique, cela ne peut donner naissance qu’à des pratiques malhonnêtes», a-t-il regretté

Autre point évoqué par le candidat : le système de la santé, pour lequel il s’est engagé ’il était élu président, d’ouvrir un dialogue avec les professionnels du secteur pour faire un inventaire global des préoccupations.



