Abdelaziz Belaïd à Relizane : « Les élections sont l’unique solution pour sortir de la crise »

De nos envoyés spéciaux : Mohamed Mendaci et Youcef Cheurfi

La sortie dans l'ouest du pays, du candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelaziz Belaïd, président du front El-Moustakbel, l'a condui, au troisième jour de la campagne électorale, dans la wilaya de Relizane. Le plus jeune des candidats à cette importante consultation a eu droit au même accueil qu'à Aïn Defla, où il a été bien reçu par la population locale.

Dans un meeting animé en cette occasion à la maison de culture de la ville, Belaïd a souligné, que «la nouvelle Algérie ne pourrait être bâtie sur les ruines de l'ancien système, mais avec des bases juridiques fiables à travers la construction juridique entamée par une révision de la Constitution, avant de parvenir à l'édification d'une économie solide en surmontant tout d'abord les obstacles administratifs imposés par les institutions nationales».

Il a, dans ce sens, appelé à se rendre aux urnes et à voter massivement car pour lui «c’est l’unique moyen et le plus sûr de changer et espérer un avenir meilleur pour les générations futures».

«Notre génération doit prendre exemple sur les dignes combattants pour la libération du pays et permettre à l’Algérie une indépendance totale sur le plan culturel, de même qu’il faut bannir la dépendance alimentaire», dira-t-il en précisant que le passage vers l’urne est un préalable à toutes les autres étapes.

«Je me suis porté candidat à l’élection du 12 décembre car j’y vois là l’unique solution pour sortir le pays de la crise actuelle», a-t-il indiqué, en affirmant : «Oui, je suis conscient qu’une partie de la population rejette l’élection, mais à tous ceux-là, nous leur demandons de nous apporter des solutions. Quelles alternatives vous proposez ? Devons nous rester les bras croisés et regarder notre pays s’engouffrer davantage dans la crise ?», s’est demandé Belaïd ? Et de poursuivre à leur adresse : «Il ne faut plus se voiler la face et il faut reconnaitre, aujourd’hui, que tout est à l’arrêt actuellement dans notre pays (…). C’est un marasme inédit, aussi bien sur le plan économique que politique ou encore social. Les investisseurs étrangers ne veulent plus venir et les investisseurs locaux ne veulent plus placer leur argent dans des projets craignant les conséquences qu’engendrera cette instabilité». Et d’insister encore : «L’Algérie est à l’arrêt et les quelques grandes entreprises privées qui avaient des difficultés ont mis carrément la clef sous le paillasson. Nous ne pouvons plus nous accommoder d’une telle situation et devons impérativement retrouver une vie institutionnelle ordinaire», affirme-t-il en insistant sur le fait que «s’échanger des insultes est loin d’être la solution».



« Notre pays a besoin de chacun de nous pour qu’on puisse réaliser nos rêves. »



Dans ce contexte, Belaïd a déploré «l'hégémonie de la politique, notamment ces dernières années, sur les décisions et plans économiques, ce qui a donné lieu à l'usurpation par une minorité des richesses et atouts que recèle le pays, l'exclusion de certaines régions, la paralysie de nombre de projets et la suprématie des intérêts des gens au détriment de l'intérêt du pays».

Pour M. Belaïd, le peuple doit décider de son sort à travers les urnes «car c’est une étape inéluctable dans la construction d’un état fort à travers la tenue d’élection fiables, propres et transparentes (…). Nous devons être conscients que seules les élections nous sortirons de ce long tunnel et de cette crise politique». «J’ai confiance en Dieu et en mon peuple pour m’accorder cette chance de servir mon pays», insiste-t-il encore, face à une foule toute acquise à sa candidature et qui n’avait de cesse de crier «Belaïd président». Dans le cas où il serait élu à la tête de l’Eta,t le candidat Belaïd s’est, par ailleurs, engagé à ouvrir «un dialogue sans exclusive avec l'ensemble des Algériens pour diagnostiquer et disséquer la situation en prévision de l'édification d'une nouvelle République bâtie par les Algériens et fondée sur l'égalité, le travail et la loi en donnant la parole au peuple». «Notre peuple doit impérativement retrouver la fierté d’être Algérien et de savoir que notre pays a besoin de chacun de nous pour qu’on puisse réaliser nos rêves», dira-t-il en rendant hommage à

l'armée, la police et la gendarmerie qui protègent les frontières du pays.

C’est à partir delà qu’il appellera le peuple algérien à s'unir, à s'unifier, à s'éloigner de tout genre de violence et à se respecter les uns les autres afin de pouvoir aller de l'avant et, par conséquent, édifier le pays, soulignant qu'il s'est porté candidat à la présidentielle avec la foi de servir l'Algérie, pas à titre individuel, mais avec l'ensemble du peuple.

Durant la matinée d’hier, Abdelaziz Belaïd a choisi d'effectuer un travail de proximité au niveau de la commune d'Elkettar, daïra de Mazouna, wilaya de Relizane où il a été accueilli chaleureusement par la population locale et ses notables. Ce qui a représenté l’occasion pour le candidat d’échanger des discussions avec les citoyens et d’expliquer les grandes lignes de son programme. Il s'est vu également offrir un burnous, signe pour lui, du soutien de la population de cette localité à sa cause.

M. M.