Presse : Convaincre les Algériens D’aller voter

Les quotidiens nationaux parus hier ont relevé que la campagne électorale pour l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, entamée dimanche dernier, n’a pas encore atteint sa vitesse de croisière, soulignant néanmoins que les cinq candidats en lice veulent relever le défi de convaincre les Algériens d’aller voter pour préserver le pays. Le journal El-Moudjahid, qui a consacré un cahier spécial à l’évènement sous le titre “Présidentielle 2019 : les candidats expliquent leurs priorités”, a noté en effet que la campagne électorale n’a pas atteint pour l’instant son rythme de croisière, mais elle s’annonce sous de bons auspices, évoquant l’intérêt de la population dans son ensemble à ce que proposent les uns et les autres, leurs promesses, engagements et propositions pouvant offrir aux Algériens, une opportunité de sortir d’un quotidien morose. Dans le même contexte, Le Soir d’Algérie est revenu également sur les deux premières journées de la campagne électorale, en titrant “Pas encore la vitesse de croisière”, mettant l’accent sur le fait que l’effervescence habituelle qui s’empare de la scène politique, à l’occasion de rendez-vous électoraux aussi importants, est la grande absente. Le quotidien a soulevé notamment la question des panneaux d’affichage prévus par les communes pour afficher les portraits des cinq postulants boudés et les déplacements des candidats qui obéissent, a-t-il mentionné, au renforcement du dispositif sécuritaire. Quant à

Reporters, qui a réservé un dossier spécial au sujet de l’indépendance de la justice et les engagements des prétendants à la magistrature suprême, a évoqué, quant à lui, une phase délicate, estimant que la campagne en cours devrait, à l’évidence, nous réserver des moments d’embarras, mais aussi d’enseignements sur des candidats qui briguent le poste de président de la République. L’Expression, qui a abordé les programmes des candidats, sous le titre “Des promesses à profusion”, a mis en exergue dans son éditorial les enjeux de cette campagne électorale, qualifiée d’inédite, appelant les cinq prétendants lancés dans la course à la présidentielle, à convaincre, d’abord et surtout l’électorat quant à la nécessité d’insérer le bulletin de vote dans l’urne et, cela avant même d’œuvrer à les séduire. Pour appuyer son point de vue, l’auteur de l’édito a rappelé la situation de crise que traverse le pays depuis de nombreux mois. Horizons s’est focalisé, pour sa part, sur la question des entraves au processus électoral, citant particulièrement les actes de violence à l’encontre des citoyens qui soutiennent la présidentielle de 2019. Citant le docteur en droit, Souileh Boudjamâa, la publication a précisé que la violence à l’égard des personnes favorables au scrutin du 12 décembre seront considérés comme un acte criminel qui peut conduire l’auteur présumé en prison et payer une amende selon la gravité de la violence exercée sur la victime (article 100 du code pénal).