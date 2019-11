Abdelkader Bengrina, depuis Boumerdès : « La déclaration du 1er Novembre est la source de toute légitimité politique »

De notre envoyé spécial : Tahar Kaidi

«Ceux qui ont peur du peuple algérien ont entamé leurs campagnes depuis les tombes, les cimetières et les hôtels. Nous, nous avons marqué notre présence au cœur du symbole du Hirak populaire, c’est le marqueur de notre sincérité», a déclaré, hier, le candidat Abdelkader Bengrina, lors d’un meeting avec ses partisans à l’Auberge de jeunesse Senani-Saïd, à Boumerdès.

M. Bengrina qui rappelait par là, le fait qu’il s’est rendu le premier jour de la campagne sur le parvis de la Grande-poste d’Alger, où il s’est permis un bain de foule, a voulu mettre en avant sa «témérité» et le fait qu’il «n’a aucune crainte d’affronter l’adversité où qu’elle soit»

Evoquant les grands faits d’actualité et les principaux thèmes de son programme, il s’exprime ainsi devant la foule, venue nombreuse l’écouter : «Je fais le serment que l’Algérie prendra sa place sur la scène internationale en tant que puissance régionale libérée du joug des colonialistes», a-t-il ainsi lancé sous les acclamations du public.

M. Bengrina, qui a commencé son discours par faire référence aux «idéaux de la glorieuse révolution et des principes du lutte du mouvement national» affirmera sans ambages, qu’il «refuse tout projet politique ne mentionnant pas la référence à la Déclaration du 1er-Novembre» qui «constitue la source de toute légitimité politique».

Visiblement irrité par ce qu’il considère comme une «campagne de propagande et de désinformation» visant sa personne par «certains partis et acteurs chargés de mission»,

M. Bengrina a fustigé ceux qu’ils qualifient de «vestiges de la Issabâ» et de «traîtres» de vouloir prolonger «la tutelle exercée par la France à travers ses agents dans l’administration, dans les médias, ainsi que dans les hautes sphères du pouvoir» pour «semer la zizanie, provoquer des troubles et pousser le peuple au dérapage».

«Les Algériens sont conscients de l’importance de garder leur cohésion avec l’institution militaire, et de préserver la sécurité de leur pays, et ne sauraient être manipulés par les discours véhiculés par certains acteurs ou médias chapeautés par les étrangers», a déclaré M. Bengrina, en ajoutant que «le mouvement du 22 février a mis la “Issaba” dans la confusion avant qu’elle ne se désagrège avec fracas, grâce au haut niveau de conscience et de persévérance des Algériens».



« Opérer une réforme globale dans tous les aspects de la vie de la population algérienne. »



«Nous étions parmi les premiers à soutenir le Hirak, pour la simple raison que sa devise était celle de l’union de la cohésion et le refus de l’ingérence étrangère» a-t-il dit.

M. Bengrina a précisé que «l’objectif de sa candidature est de servir l’Algérie», pour dire autrement, que son projet politique «puise ses convictions et ses orientations de la réalité algérienne et se détache des liens extérieurs».

M. Bengrina a promis, s’il était élu à la tête du pays, de «lutter contre les résidus des réseaux de la corruption».

Il s’est voulu rassurant en promettant de «faciliter les démarches pour promouvoir l’investissement en «favorisant la finance islamique et en œuvrant à la restructuration de l’économie national en privilégiant les secteurs productifs».

Abdelkader Bengrina, a également mis l’accent sur la nécessité de respecter les personnes qui refusent d’aller voter, appelant les médias à leur tendre le micro pour qu’elles puissent exprimer leurs avis et argumenter leurs positions, et par ricochet, ces dernières devront, à leur tour, respecter l’avis des personnes convaincues de l’importance de l’organisation des élections présidentielles. Il a affirmé que le dernier mot reviendrait à la majorité. Il a lancé dans ce sillage un appel aux services de sécurité «de ne pas embarquer, ni arrêter les manifestants qui refusent la tenue des prochaines élections». Il a tenu néanmoins, à rappeler «le nécessaire respect de la diversité des positions concernant le prochain scrutin dans le cadre de la pratique démocratique».

Il a promis dans ce contexte d’œuvrer à «garantir les droits des franges vulnérables et de la classe moyenne, et assurer une répartition démographique équitable sur l’ensemble du territoire national, notamment les régions enclavées».

Le candidat aux élections du 12 décembre s’est attaqué ouvertement aux «anciens ministres qui, faisant alors partie du gouvernement, étaient témoins de plusieurs affaires de corruption frappant de plein fouet l’économie du pays» et qui, loin d’essayer de les arrêter, les ont «ont encouragés». Haussant le ton M. Bengrina a affirmé que son parti «a rejeté toutes les tentations sous l’ancien régime». Avant de révéler que «des responsables dans les hautes sphères du pouvoir ont proposé à son parti des ministère afin de soutenir des réformes qu’il refusait», affirmant sans ambiguïté qu’il allait tout faire pour concrétiser «l’objectif d’une réforme globale dans tous ses aspects».

