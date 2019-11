Sétif : L’Algérie au cœur

À Sétif, le début de cette campagne électorale, comptant pour l’élection présidentielle du 12 décembre, est pour l’heure marquée par un travail de proximité qui permet aux différents états-majors des 5 candidats en lice d’aller au contact direct avec les citoyens et les inciter surtout à se manifester nombreux au jour de cette échéance que tous s’attellent à qualifier de rendez-vous historique de l’Algérie en marche.

Dans le strict respect de la charte d’éthique signée la veille de cette campagne par les candidats qui aspirent à présider aux destinées du pays, cette campagne bien qu’elle ne soit pas encore entrée dans sa phase de meetings, se distingue donc pour l’heure par le respect mutuel sans égratignure qui puisse affecter l’un ou l’autre de ces candidats dont les représentants sont unanimes à vouloir faire de ce 12 décembre 2019 une date de la victoire de l’Algérie. «Nous avons à charge de relever le défi et montrer à tous ceux qui de l’extérieur ou de l’intérieur du pays tentent de porter atteinte à la stabilité de l’Algérie qu’ils ne font qu’aiguiser notre flamme nationaliste pour cette patrie. Autant les meetings constituent une part importante du programme électoral de notre candidat Abdelaziz Belaid, sur lequel nous fondons beaucoup d’espoir, sachant ses capacités à s’inscrire de plain-pied dans la dynamique d’une ère nouvelle de l’Algérie, nous consacrons également une part non moins importante à la proximité, au porte-à-porte pour inciter les citoyennes et les citoyens de cette wilaya à accomplir leur devoir le 12 décembre», souligne le Dr Allem Ratiba, la coordinatrice de wilaya du parti El Moustakbel qui se dit fière d’être la seule femme à occuper un tel poste au niveau de cette wilaya.

Du côté de la direction de campagne de Abdelkader Bengrina, candidat du mouvement El Bina el watani, Anane Abdelmadjid n’est pas sans abonder dans ce même sens qui tend d’abord et avant tout à préserver l’Algérie. «Pour l’heure nous nous attelons à aller au contact des citoyens, des jeunes et moins jeunes que nous appelons à aller voter en masse. Nous avons à charge de réussir ces élections et d’élire un président qui prenne en charge en toute légitimité, les destinées de ce pays. Pour cela je dis en termes clairs et précis, il faut voter pour l’Algérie», a-t-il précisé. Dans une wilaya qui reste comme par la tradition lourde sur l’échiquier politique, il reste heureux que ce sentiment fort, fasse l’unanimité et constitue le cheval de bataille des candidats et de citoyens conscients de l’enjeu de ces élections et de la nécessité de rejoindre les urnes en masse en ce 12 décembre.

Des candidats et des citoyens forts de leur engagement aux côtés de l’institution militaire à laquelle ils ne manquent pas de rendre un vibrant hommage.

F. Zoghbi