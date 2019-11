Oran : Les élus FLN rejoignent Tebboune

La mouhafada d’Oran à travers ses structures et ses militants a décidé d’apporter son soutien à Abdelmadjid Tebboune, a-t-on appris de source sûre.

Lors d’une réunion, tenue hier au siège de la Mouhafada à laquelle ont pris part les secrétaires généraux des kassma et des cadres locaux, il a été décidé officiellement de soutenir Abdelmadjid Tebboune et de participer à sa campagne électorale. L’on apprend ainsi, que les kasmas ont été instruites pour se mobiliser pendant cette campagne électorale et d’organiser des actions de proximité au profit de leur candidat. Quelques jours avant le début de la campagne, la mouhafada avait annoncé son programme de sensibilisation des citoyens pour participer en masse au vote a déclaré un responsable local qui a insisté sur l’impératif et les enjeux que représente le prochain scrutin dans le contexte politique actuel, estimant que c’est la seule issue possible pour sortir de la crise, d’où, ajoute-t-il, la nécessité de mobiliser les militants et les structures du parti pour lancer des actions de sensibilisation en direction des citoyens afin qu’ils participent au vote. Dans la même optique, il a précisé que le FLN a toujours choisi le camp de la continuité de l’Etat et a œuvré pour la préservation de ses institutions et la priorité du parti est la réussite du scrutin.

A. S.