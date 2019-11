Mascara : Bouhanifia se prépare

A Bouhanifia, les discussions tournent autour de l’importance du scrutin. M. Sedddouki explique que l’enjeu est capital face aux défis à relever dans le processus de sortie de crise et du développement économique dans un nouveau contexte. Il ajoute que le président élu aura la lourde responsabilité de prendre en charge tout ce qui a trait aux préoccupations des masses populaires. Les citoyens croient dur comme fer que l'élection présidentielle revêt une importance capitale en vue de faire sortir le pays de la crise qu'il traverse et de bâtir une Algérie nouvelle, nous révèle un étudiant qui a appelé les citoyens à aller voter le 12 décembre prochain. L'élection constitue le moyen idoine pour trouver une issue à la crise multidimensionnelle que traverse l'Algérie, estimant que ne pas aller aux urnes le 12 décembre ne fera que compliquer la situation, tout en appelant au dialogue et au rejet de toute forme de violence.

Les citoyens insistent aussi sur la bonne gestion des affaires locales estimant que le P/APC doit être proche des citoyens pour être à l’écoute de leurs doléances et faire valoir l’équité et la justice sociale. En somme, les habitants attendent beaucoup de ce vote.

A. Ghomchi