À travers son rôle de contrôle des médias audiovisuels : L’ARAV contribue à la réussite du scrutin

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel qui participe —avec ses moyens et son plein engagement— aux efforts consentis pour la réussite du scrutin, exhorte l’ensemble des médias audiovisuels et électroniques à assurer une contribution «efficace et responsable», en consécration des obligations du service public qui leur incombent.

Dans un communiqué dont El Moudjahid détient une copie, l’ARAV explique qu’il est notamment question «d’éclairer les citoyens à travers les différentes émissions et programmes», mais aussi de «faciliter l’accès des candidats au grand public», via ses chaines, conformément au principe d’égalité et accorder le même temps de parole aux candidats dans les médias audiovisuels et électroniques. Aussi, eu égard aux missions qui lui sont confiées, l’ARAV insiste sur le rôle des médias audiovisuels et électroniques qui sont tenus —pour mener à bien la mission du service public en lien avec la campagne électorale— au strict «respect des règles prévus dans la Constitution et des différents textes juridiques y afférents. L’accent sera mis, d’autre part, sur la nécessité et l’obligation faite à «toutes les parties, les candidats et les acteurs du secteur de l’information de respecter les lois pertinentes et les règles déontologiques et juridiques aux fins de contribuer à la réussite de la campagne électorale et de convaincre l’électeur avec un programme électoral à même d’amener le citoyen à voter et à élire un président de la République, pierre angulaire de l’édification de l’Algérie nouvelle, l’Algérie des institutions, des droits et des libertés», note le communiqué.

Il faut savoir que l’ARAV a mis en place un plan ayant pour objectif d’optimiser le suivi du déroulement de cet événement électoral majeur dans le pays, lequel plan s’étale jusqu’au jour du scrutin, en passant par la période de silence électoral. Il convient de rappeler dans ce contexte que la période de silence électorale est celle qui précède le vote de trois jours et qu’elle doit être observée, également, en cas de recours au deuxième tour, et ce, 48 heures avant le jour du scrutin. L’ARAV tout en mettant en exergue que la campagne a été officiellement entamée le 17 novembre courant, avec toutes les activités menées aussi bien par les candidats, leurs sympathisants ou partis respectifs, affirme que l’objectif est de convaincre les électeurs des programmes respectifs des candidats mais aussi de l’impératif de participer massivement au scrutin. Partant de ce principe, chaque candidat s’emploie à convaincre les électeurs de son programme électoral ou du programme de son parti politique par les différents moyens prévus par la loi, y compris l’expression directe via les chaines de télévision publiques et indirecte via les autres médias audiovisuels et la presse électronique.

Il faut dire aussi que l’Autorité de régulation de l’audiovisuel a rappelé, à travers ce communiqué, un certain nombre de règles et de principes qui sont tirés d’articles ou d’alinéas, tant de la loi fondamentale du pays (articles 7,8,9 et 50), de la loi organique relative à l’information (article 02), du code électoral (articles 173 et 178) et la loi relative à l’activité audiovisuelle (articles 47 et 48). L’on retiendra notamment à ce propos que si la liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d’information est «garantie» et qu’elle «n’est restreinte par aucune forme de censure préalable», celle-ci «ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d’autrui».



L’Autorité de régulation de l’audiovisuel qui met en avant toute l’importance de la présidentielle-, évoque notamment dans ce communiqué, les articles 7 et 8 de la Constitution qui disposent que le peuple est la source de tout pouvoir ; la souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple; le pouvoir constituant appartient au peuple ; le peuple exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions qu’il se donne, par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses représentants élus et que le président de la République peut directement recourir à l’expression de la volonté du peuple.

L’ARAV souligne aussi que l’article 9 de la loi fondamentale du pays stipule que le peuple se donne des institutions ayant pour finalité la sauvegarde et la consolidation de la souveraineté et de l’indépendance nationales, la protection des libertés fondamentales du citoyen et l’épanouissement social et culturel de la Nation, la promotion de la justice sociale, l’élimination des disparités régionales en matière de développement, l’encouragement de la construction d’une économie diversifiée, mettant en valeur toutes les potentialités naturelles, humaines et scientifiques du pays, la protection de l’économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, de corruption, de trafic illicite, d’abus, d’accaparement ou de confiscation illégitime.

L’autre article de la Constitution cité par l’ARAV est celui qui stipule que la liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d’information est garantie et qu’elle n’est restreinte par aucune forme de censure préalable. L’article 50 de la loi fondamentale souligne également que la diffusion des informations, des idées, des images et des opinions en toute liberté est garantie dans le cadre de la loi et du respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la nation.

Ce même article insiste toutefois sur le fait que cette liberté ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d’autrui.

Pour rappel, enfin, le président de l’ARAV, Abderrezak Zouina, a déclaré, récemment que l’organe qu’il dirige est «disposé à contrôler et réguler la campagne électorale en coordination avec l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE)». Il avait alors relevé que «toutes les mesures ont été prises pour l’accompagnement et le déroulement de cet évènement dans les meilleures conditions et dans le respect des dispositions de la Constitution et des lois de la République ».

Soraya Guemmouri