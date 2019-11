Tizi Ouzou : L’hiver s’installe

D’importantes quantités de neige, qui sont tombées durant les dernières 48 heures ont couvert les montagnes de haute altitude à Tizi-Ouzou. En sus de la poudreuse qui est arrivée précocement cette année, des pluies diluviennes se sont aussi abattues durant plusieurs jours avec une pluviosité des plus prometteuses pour l’agriculture locale et la ressource hydrique. Cette forte pluviosité et les amoncellements neigeux sur les reliefs de haute altitude ont provoqué des chutes de pierres sur certains axes routiers et charrié différents objets hétéroclites ayant causé des débordements sur les chaussées. Avant-hier dimanche, la route reliant Ain El Hammam à Larbaa Nath Irathen (RN15) a été coupée à la circulation automobile pour cause justement de chute de pierres sur la chaussée. D’ailleurs cette route restera fermée quelques jours pour cause des travaux de déblaiement et de réfection, apprend-on de la direction locale des travaux publics. Les usagers de cet axe routier sont de fait appelés à emprunter le centre-ville de la commune voisine, Ait Agouacha, durant la durée de ces travaux. Selon la même source, d'autres éboulements de moindre importance ont été, aussi, enregistrés durant ces deux derniers jours sur certaines axes routiers, notamment la RN 25 et du CW reliant les communes d'Aït Yahia Moussa et de Boghni. En prévision de la campagne hivernale, les services des travaux publics viennent de se doter de trois nouveaux chasse-neige. Avec l’acquisition de ces trois engins sur le compte du budget de l’Etat, le parc de la DTP en la matière atteindra 16 chasse-neige. Acquisition faite par le ministère de tutelle sur le compte du budget de l’Etat. Selon toujours la DTP, la wilaya bénéficiera de 10 autres engins du même type sur le budget de la Caisse de garantie des collectivités locales (CGCL). Ces nouvelles acquisitions seront mises à dispositions des communes de la wilaya à risque d’enneigement. De son côté, la direction locale de Naftal a pris toutes ses dispositions pour l’approvisionnement en gaz butane et propane dont la demande, faut-il le rappeler, est moindre depuis que le gaz naturel est arrivé dans l’écrasante majorité des foyers de la wilaya de Tizi-Ouzou où le taux de raccordement en cette énergie importante est de l’ordre de pas moins de 86%, soit largement au dessus de la moyenne nationale.

A Tizi-Ouzou, il ne reste que trois communes, à savoir Ait Chaffaa, Zekri et Akerrou, où le gaz naturel n’est toujours pas arrivé. Avec le lancement des travaux de réalisation du gazoduc 16 pouces, ces trois communes ne tarderont pas à bénéficier de cette énergie.

Bel. Adrar