Exportations du ciment : 400 millions de dollars à l’horizon 2021

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a révélé à Biskra que «les exportations du ciment algérien atteindront 400 millions de dollars à l’horizon 2021». «Les recettes d’exportation du ciment algérien de l’ordre de 20 millions de dollars en 2018 ont triplé cette année et ont atteint 60 millions de dollars et les indicateurs soulignent que les exportations en la matière atteindront 400 millions de dollars à l’horizon 2021», a déclaré le ministre à la presse en marge d’une cérémonie d’exportation d’une cargaison de ciment du groupe industriel Cilas de la commune de Djemoura. Il a ajouté que l’Algérie, dont les capacités de production de ciment ont atteint 40 millions de tonnes/an, est capable d’exporter jusqu’à 20 millions de tonnes relevant que les besoins du marché local en ciment avoisinent 22 millions de tonnes/an.

Le ministre a relevé que des «marché promoteurs» dans la commercialisation du ciment, le clinker notamment, s’ouvrent à l’Algérie dans l’Afrique de l’Ouest, en Guinée Bissau, au Sénégal, au Gabon et au Mali, soulignant que «l’Algérie peut répondre aux besoins des marchés de ces pays et devenir leur premier fournisseur en ciment en 2020». Le ministre a présidé, au siège du groupe Cilas, la cérémonie de deux opérations d’exportation de 35.000 tonnes de ciment vers la Côte d’ivoire via le port d’Annaba et de 300.000 tonnes vers d’autres pays africains par la voie terrestre indiquant que le groupe Cilas a exporté durant l’année en cours un total de 500 000 tonnes de ciment en 13 opérations. La cimenterie du groupe industriel privé Cilas de Djemoura, entrée en exploitation en 2016, emploie actuellement 600 salariés et est dotée d’équipements de pointe dont le broyeur de clinker. La cimenterie est considérée comme une des infrastructures phare de la région dans le domaine de la production des matériaux de construction, selon les données de la fiche technique de l’unité.