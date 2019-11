Mustapha Kouraba, ministre des Travaux publics : « Mise en service du système de péage en 2021 »

«Le système de péage sera mis en service, en 2021. Des gares réparties en trois lots, centre-est-ouest, sont en cours de réalisation, et l’achèvement prévisionnel de l’ensemble des travaux aura lieu vers fin 2020», a annoncé, hier, le ministre des Travaux publics, en marge de l’ouverture de la 17e édition du Salon international des travaux publics (SITP), à laquelle prennent part 242 exposants, dont 47 étrangers venus de 9 pays européens et asiatiques.

Dans sa déclaration, Mustapha Kouraba affirme que l’année 2020 sera dédiée à la maintenance. «On a construit beaucoup de routes et il faut les préserver», indique-t-il. Interrogé sur les montants très importants concernant la réévaluation des projets, prévue dans le cadre du projet de loi de finances 2020, le premier responsable du secteur explique qu’ils sont destinés aux projets entamés et non encore achevés.

A une question sur l’état dégradée des routes engendrant des accidents et donc, par la même, augmentant la mortalité routière, le ministre indique que «la route n’a jamais été la cause d’un accident de circulation routière», pointant du doigt le «comportement des usagers et la qualité des véhicules et engins utilisés». Enchaînant, le ministre précise que «les sections dégradées qui risquent de nuire à la circulation routière sont prises en charge et à temps». D’autre part, le ministre a souligné que ce Salon «constitue une occasion idoine pour les moyens de réalisation nationaux et internationaux de mesurer les progrès technologiques et technologiques réalisés, de mettre en valeur ces différentes expériences et capacités scientifiques et opérationnelles et de nouer des partenariats». Dans un environnement concurrentiel et une situation économique relativement difficile, le ministre a sollicité les différents exposants et opérateurs à faire «preuve de créativité». Pour M. Kouraba, «le secteur des travaux publics et des transports a connu un saut qualitatif dans la construction des routes et des autoroutes, dans les installations techniques, les aéroports, les ports, l’extension du réseau ferroviaire, l’achèvement des lignes de métro, le tramway et le téléphérique, sans oublier les projets d’entretien et de modernisation visant à préserver le domaine public.

Un grand nombre d’institutions nationales et étrangères travaillent en partenariat». Le ministre estime que toute infrastructure achevée ou en cours de réalisation contribue à la réalisation des objectifs de la stratégie nationale de développement du processus d’exportation par le biais de divers ports maritimes, terrestres et aériens afin de diversifier l’économie nationale et de se défaire de la dépendance aux hydrocarbures. En dépit des acquis réalisés, le premier responsable du secteur souligne que beaucoup reste à faire en matière d’installation pour atteindre un réseau de transport intégré, conforme aux normes internationales couvrant la vaste région de notre pays.

Rencontré dans une virée effectuée dans différents stands, M. Djelloul Achour, PDG du groupe Serport, qui coordonne les activités dans les 10 ports d’Algérie et 45 ports de pêche, affirme : «Au niveau du port nous avons plusieurs projets dont celui d’Oran, l’extension du port notamment de Mostaganem, le quai minéralier de Ghazaouet, à Alger (un terminal à conteneur), Bejaïa, le port de Djen Djen (Jijel) avec un nouveau terminal à conteneur qui sera achevé incessamment».

Mais ce n’est pas tout. M. Djeloul ajoute : «Nous comptons lancer de nouvelles infrastructures et d’autres projets à réceptionner à Annaba et des plate-formes logistiques qui sont en cours de développement et de réalisation au niveau de l’environnement». Pour sa part, Azzedine Asfirane, chef de division partenariat marketing communication et commercial du groupe GICA, dira : «Nos exportations s’élèvent à 490.000 tonnes exportées en 2019, contre 272.000 tonnes en 2018, et nous envisageons d’augmenter le volume de nos exportations pour satisfaire le marché local et international. Rappelons que 4 conventions, 2 conventions-cadres et un protocole d’accord, ont été signés entre différents opérateurs intervenant dans les domaines universitaire, routier, maritime, bancaire, de contrôle, de normalisation.

Fouad Irnatene