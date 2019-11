Protection civile : 3 regroupements régionaux

Trois regroupements régionaux au profit des chefs de bureaux des statistiques de la Protection civile des wilayas du territoire national sont organisés au niveau du centre de formation spécialisée de la direction de prévention de la wilaya de Bouira à partir d’hier, indique un communiqué de la Direction générale de la Protection Civile. Inscrits sous le thème «l’amélioration de la collecte des informations opérationnelles», ces regroupements entrent dans le cadre «du perfectionnement et l’amélioration de la collète des informations opérationnelles et l’exploitation des statistiques des interventions de la Protection civile conformément aux directives du directeur général de la protection civile, le colonel Boualem Bourelaf», précise la même source.

Au cours de ces regroupements, plusieurs présentations seront exposées en plus de la tenue d’ateliers pratiques pour enrichir les sujets abordés, a-t-on expliqué, ajoutant que ces regroupements seront une occasion pour les participants «d’élargir leurs connaissances en matière de prévention». Il s’agit aussi «d’évaluer et présenter des propositions sur la collette des informations opérationnelles et l’exploitation des statistiques en particulier sur les risques d’incendies, les opérations diverses et l’évacuation sanitaire. «L’objectif escompté de cette rencontre est d’améliorer le traitement et l’analyse des données opérationnelles par les bureaux des statistiques dépendants des directions de la Protection civile».