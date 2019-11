Tipasa : Identification de deux terroristes abattus

Deux terroristes, parmi les trois neutralisés suite à l’opération menée durant la période du 3 au 6 novembre 2019, par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) dans la commune de Damous (Tipaza), ont été identifiés, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l’opération menée durant la période du 3 au 6 novembre 2019, par des détachements de l’ANP dans la localité de Djebel El Riacha, commune de Damous, wilaya de Tipaza/1re Région militaire et qui a permis la neutralisation de trois terroristes et la saisie d’un lot d’armement et de munitions, il a été procédé à l’identification de deux d’entre eux. Il s’agit en l’occurrence des dénommés Mohamed Merrouch dit Abou El-walid et El-Djilali Berkech, qui avaient rallié les groupes terroristes, respectivement, en 1991 et 1995», note la même source.

Dans le même contexte, un détachement de l’ANP «a découvert, le 18 novembre 2019, lors de l’opération de fouille et de ratissage toujours en cours, dans la localité de Abdelmadjid, commune de Ammoura, wilaya de Djelfa/1re RM, un abri pour terroristes contenant une bombe de confection artisanale et une quantité de munitions s’élevant à 200 balles, tandis que d’autres détachements de l’ANP ont arrêté, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, trois éléments de soutien aux groupes terroristes à Blida/1re RM et Skikda/5e RM». Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, et lors d’opérations distinctes menées à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6e RM, des détachements de l’ANP «ont intercepté 13 personnes et saisi cinq véhicules tout-terrain, quatre groupes électrogènes, quatre marteaux-piqueurs, 900 grammes de TNT, des outils de détonation, ainsi que 19 quintaux de denrées alimentaires destinés à la contrebande», ajoute la même source.