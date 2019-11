Réunion des Points focaux du Caert : Prévention et lutte contre l’extrémisme violent

Les travaux de la 13e réunion des Points focaux du Centre d'études et de recherche sur le terrorisme (Caert) se poursuivent, hier, à huis clos à Alger, avec à l'ordre du jour plusieurs débats et tables rondes autour de la thématique de lutte antiterroriste, des perspectives des points focaux, de la prévention et lutte contre l'extrémisme violent en Afrique. La réunion des points focaux du Caert a été ouverte, dimanche, par le directeur du Caert, Larry Gbevlo-Lartey, en présence du Commissaire de paix et de sécurité de l'Union africaine, Smail Chergui, du représentant du ministère des Affaires étrangères, Haoues Riache, et des représentants de tous les pays membres du Caert.

Au menu de la deuxième journée des travaux, plusieurs tables rondes et discussions entre les représentants des Etats membres du Caert, des échanges et des séances traitant de la thématique de lutte antiterroriste, des perspectives des points focaux, de la prévention et lutte contre l'extrémisme violent en Afrique . Dans ce sillage, il est attendu à ce que les représentants des organismes internationaux, à l'Instar de l'Onudc, Nato, Unctt, Misahel et Afripol prendront la parole et exposeront les possibilités de coopération et de renforcement des capacités.

La 13e réunion des travaux des Points focaux a pour objectif, cette fois-ci, «l'analyse de l'état actuel du terrorisme sur le continent, l'amélioration de la coordination dans la lutte antiterroriste et la détermination de la voie à suivre pour faire progresser les objectifs de lutte contre le terrorisme».

Lors du premier jour des travaux, de trois jours, le directeur du Caert et le Commissaire de paix et de sécurité de l'Union africaine, ont abordé dans leurs allocutions respectives la nécessité de doter le Caert davantage de moyens et l'obligation d'adapter la lutte antiterroriste en permanence en Afrique. Les travaux de la 13e réunion des Points focaux seront clôturés aujourd’hui, au terme desquels des recommandations opérationnelles seront élaborées. Ces dernières serviront, selon le directeur du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme (Caert), Larry Gbevlo-Lartey, de feuille de route pour les pays africains dans leur lutte antiterroriste. Depuis sa création en 2004, le Caert a tenu 12 réunions de Points focaux au cours desquelles des décisions très importantes en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme ont été prises. Ces réunions offrent également aux participants une plate-forme unique d'interaction, de partage d'expériences et de coopération. L’UA avait créé le Caert, dont le siège se trouve à Alger, pour coordonner les efforts individuels et collectifs interafricains pour faire face à la menace terroriste, à l'initiative de l'Algérie.