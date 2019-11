MDN : Rencontre sur la médecine d’urgence

La Direction centrale des services de santé militaire du ministère de la Défense nationale (MDN) organise, depuis hier au Cercle national de l’Armée à Beni-Messous, le premier module du 12e cycle de niveau intermédiaire du Collège 5+5 Défense, intitulé «La médecine d’urgence» et dédié au soutien sanitaire en situation de crise, a indiqué un communiqué du MDN.

«Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action des activités de coopération militaire multilatérale de l’Initiative 5+5 Défense au titre de l’année 2019, adopté par les ministres de la Défense des pays membres de l’Initiative, la Direction centrale des services de santé militaire du ministère de la Défense nationale organise, les 19 et 20 novembre 2019, au Cercle national de l’Armée à Beni-Messous, le premier module du 12e cycle de niveau intermédiaire du Collège 5+5 Défense, intitulé "La médecine d’urgence" et dédié au soutien sanitaire en situation de crise», a précisé la même source.

Présidés par le Commandant de l’Ecole nationale de la santé militaire/1re RM, en présence du directeur central des services de la santé militaire et de cadres supérieurs de l’Armée nationale populaire, les travaux de ce module ont vu la participation de médecins et spécialistes des pays membre de l’initiative 5+5 défense, en l’occurrence : Algérie, Tunisie, Maroc, Libye, Mauritanie, Italie, Espagne, France, Portugal et Malte, a ajouté la même source A cette occasion, les participants ont débattu «des modalités pratiques permettant d’asseoir une approche commune visant à déterminer les mesures à prendre dans les différents domaines liés au soutien sanitaire en situation de crise et assurer un meilleur seuil de coordination lors des situations d’urgence», a relevé la même source. Cet espace constitue «une opportunité d’échange entre les médecins militaires des pays membres de l’Initiative 5+5 défense afin d’acquérir plus d’expertise, à travers la présentation d’une série de conférences animées par des spécialistes dans la médicine d’urgence durant les crises», a souligné le communiqué du MDN.