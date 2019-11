Assurances : CAARAMA présente ses nouveaux produits

De nouveaux produits ont été proposés, hier, à Annaba, par la compagnie Caarama Assurance lors d’un séminaire qui s’est déroulé en présence d’une centaine de clients. Il s’agit de solutions nouvelles destinées à mieux accompagner les entreprises de manière générale et les salariés en particulier, a précisé le directeur général adjoint de la compagnie Caarama Assurance, M Mounir Ghermoudi. Les nouveautés ont trait à l’assistance médicale en local et à domicile ainsi qu’en matière de tiers-payant dans son offre prévoyance collective «Djemaâtna» destinée aux entreprises, a-t-il détaillé, citant également l’extension de la couverture des maladies redoutées qui est passé de six à douze maladies graves. La compagnie Caarama Assurance reste à l’écoute de ses clients dans la perspective d’apporter des solutions à leurs préoccupations quant à l’assurance de leurs activités ou autres à travers l’organisation d’ateliers sur le tiers-payant, l’assistance médicale, l’assurance des maladies redoutées et l’indemnisation, a-t-il expliqué. Intervenant, a son tour lors de cette rencontre, la directrice régionale de Caarama Assurance Annaba, Mme Ouafa Lessoued, a informé : «Notre compagnie dispose d’un réseau composé de 300 représentations implantées dans la region Est (Constantine, Annaba et Setif). Le service “on line” avec le CPA et BANK ABC permet à notre compagnie de traiter et de servir nos clients dans les meilleurs délais possibles, a- t-elle souligné. Six communications ont marqué les travaux de ce séminaire, troisième du genre à l’échelle nationale, ayant permis un échange et un partage d’expériences entre la compagnie Caarama Assurance et ses clients.

B. Guetmi