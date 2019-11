Intelligence économique : Améliorer la compétitivité de l’entreprise

«La veille stratégique et l’intelligence économique au service du développement de l’entreprise», a été, hier au centre des débats d’un colloque international. Cet événement qui s’est déroulé, à l’École supérieure d’hôtellerie et de restauration de Ain-Benian (ESHRA), a constitué une opportunité idoine pour les acteurs de l’économie nationale, experts, professionnels, dirigeants et universitaires, d’approfondir les éléments de réflexion sur le thème proposé. Dans un message lu par son représentant, Youcef Bouaraba, DG de la veille stratégique des études et des systèmes d’information, la ministre de l'Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt, a souligné que «dans un environnement marqué par d’importantes fluctuation des cours du pétrole et par l’intensité de la compétitivité au niveau mondial, l’Algérie est appelée à transformer son modèle de croissance afin de soutenir les équilibres internes et externes de son économie».

Elle dira dans ce sens que «la relance des activités industrielles constitue l’un des piliers les plus importants d’une stratégie de diversification économique» et a ajouté que «les entreprises sont confrontées à un contexte de concurrence mondialisée et de l’explosion de l’innovation qui est un facteur de la compétitivité et des avancées technologiques». Et de poursuivre : «Les exigences en matière d’information revêtent un caractère stratégique tant pour l’entreprise que pour les institutions économiques en charge de régulation». La ministre a estimé que dans un environnement d’incertitudes de toute économie ouverte, il est nécessaire de repérer, à temps, les menaces pour se protéger et réduire leur effets, et, d’autre part, d’identifier les opportunités qui pourraient se présenter pour les saisir au bon moment, avant d’ajouter que l’avancée d’une entreprise est fortement liée à la rapidité et à la justesse de ses anticipations et surtout à sa capacité à s’adapter. Les entreprises qui disposent de système de veille a précisé Mme Tamazirt «disposent de capacités leur permettant de s’adapter au marché et d’anticiper les risques et les opportunités et de contribuer à la prise de décisions au niveau national». Mettant en exergue le développement de la compétitivité, elle a indiqué qu’elle se traduit par la mise en place d’un «cadre législatif de recherche scientifique» mieux adapté grâce à la loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique, qui permet à l’entreprise de tirer profit des infrastructures de recherche, d’accéder à des crédits de financement et d’acquérir les outils nécessaires aux pratiques d’innovation.



L’intelligence artificielle force motrice du développement



La ministre n’a pas manqué de rappeler que la loi relative au développement de la PME à prévu une aide matérielle et immatérielle aux associations et groupements, visant le renforcement de l’intégration des chaines de valeur. Ainsi, dit-elle, «les ingrédients pour améliorer les performances des entreprises sont en place, il reste à définir les méthodologies d’approche d’une question complexe nécessitant les interventions d’acteurs multiples que sont les entreprises, les centre de recherches, les structures de formation».

Mettant l’accent sur la tenue de ce colloque, la ministre a fait savoir que celui-ci a notamment pour objectif de démontrer le lien étroit existant entre la croissance économique, source de richesse et l’entreprise, lieu d’innovations technique et technologique où la veille stratégique et l’intelligence économique devraient occuper une place prépondérante.

Par ailleurs, les experts intervenant à cette occasion ont estimé à l’unanimité que le développement de l’intelligence économique passe en premier lieu par le développement des TIC et l’intelligence artificielle.

A ce propos, Hafid Aourag, DG de la recherche scientifique et du développement technologique auprès du ministère de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis l’accent sur les enjeux de l’information dans l’industrie de futur. Il estime qu’il est temps de créer une passerelle entre l’entreprise et l’université. Selon lui, tant que l’industrie n’est pas dotée de centres de recherche et de développement, il n’y aura pas de développements sociaux économiques du pays car, a-t-il dit « les deux paradigmes sont parallèles». Il dira dans ce sens que «pour qu’une industrie soit performante, il faut qu’elle soit innovante». Il a insisté à cet effet sur la nécessité d’accorder une importance aux données qui jouent selon lui, aujourd’hui, un rôle primordial dans le développement. Pour sa part, Nadia Chettab, enseignante-chercheur, a évoqué l’industrie 4.0, un monde d’intelligences. Elle dira dans ce sens qu’il faut agir sur le développement technologique qui constitue, a-t-elle précisé, «la force motrice du dynamisme industriel».

Makhlouf Ait Ziane