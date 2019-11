M. Abdelhak Lamiri, docteur en économie, à propos de l’argent détourné : « Nous avons perdu beaucoup de temps »

L’Algérie est-elle en mesure de récupérer les sommes colossales détournées toutes ces dernières années ? Même si les procédures s’avèrent complexes, des promesses sont distillées çà et là, quant à la possibilité d’une telle démarche.

Pour M. Abdelhak Lamiri, docteur en économie, qui évalue les montants détournés au cours de ces dix dernières années à quelque 500 milliards de dollars, seule une infime partie peut être récupérée, en raison du retard important dans l’action. Intervenant, hier, dans l’émission «L’invité de la rédaction» de la Chaîne III de la radio algérienne, il a rappelé que d’autres Etats confrontés à des situations similaires à la notre ont réussi leur démarche, parce qu’ils ont agi «très vite». Il citera, à ce propos, l’exemple de l’Egypte qui immédiatement après la chute du président Moubarak, avait adressé des notes aux différentes banques étrangères pour bloquer ses comptes et ceux de son entourage politique et familial, permettant ainsi de récupérer «plus de 90% des ressources détournées».

L’autre cas est celui de la Tunisie qui, en réagissant rapidement, a pu récupérer «l’argent détourné par la corruption» et déposé à l’étranger. Pour ce qui est de l’Algérie, «il n’y pas eu d’actions rapides dans cette direction», a-t-il déploré. A ce titre, l'invité de la rédaction met en garde contre le fait que, plus on attend, plus les sommes détournées vont emprunter le chemin des paradis fiscaux,

«où il sera extrêmement difficile de les récupérer».

M. Abdelhak Lamiri estime que «nous avons perdu beaucoup de temps et que nous risquons de payer cher». Toutefois, pour réussir dans cette épreuve, l’économiste recommande d’opérer via le canal diplomatique et, d'autre part, en ayant recours à l’organisme onusien spécialisé «qui aide les pays placés dans la même situation, à récupérer leurs dus». M. Abdelhak Lamiri s’est interrogé, par la même occasion, sur le sort de ces ressources qu'il aurait été possible de récupérer : «Si l’on a encore à faire au même système économique, les ressources risqueraient alors d'être de nouveau dilapidées», relève-t-il, « faute d’institutions capables de créer de la richesse», à la place des structures et appareils administratifs et économiques actuels «qui détruisent les richesses».

M. Lamiri qui est déjà intervenu sur cette question cruciale a récemment souligné que «la priorité est à la récupération des richesses du pays pour la relance de l'économie». Aussi, a-t-il mis en avant l’importance et l’urgence «de mettre en place un comité technique et des mécanismes pour travailler rapidement sur le dossier et bloquer les comptes à l’étranger car on est déjà largement en retard». En fait, affirmait-il en juin dernier : «Nous sommes déjà dans une situation compliquée parce que les acteurs de la transition sont divers et les stratégies ne sont pas coordonnées».

L’économiste avait avoué que «on était dans une logique de désordre pour le moment, qui a un impact très négatif sur l’économie, les entreprises et le comportement des agents économiques et que, par conséquent, il ne faudrait pas que tous les Algériens et tous les acteurs de cette transition politique perdent de vue les objectifs essentiels, à savoir construire une deuxième République démocratique, moderne, de haut niveau et récupérer le maximum de richesses du pays dilapidées».

Aussi, «il faut dépasser les objectifs secondaires», et «faire l’objet d’une sagesse collective qui fasse que l’on puisse arriver à concrétiser ces objectifs à moindre coût».

D. Akila