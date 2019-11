Grand angle : Leçon(s)

«L'Irak sera à jamais marqué par les semaines de manifestations réclamant des réformes et le départ de la classe politique», a estimé la plus haute autorité chiite de ce pays. C’est la preuve aussi, selon Kirk Sowell, un analyste qui publie la revue Inside Iraqi Politics, que «le projet américain de construction de l'Etat en Irak a échoué». Les Etats-Unis, omniprésents tout au long de leur intervention militaire en Irak (2003-2011), et qui «ont façonné le régime post-Saddam Hussein puis aidé à bâtir un nouveau cadre politique», n’auront pas réussi à le pérenniser. Mais si l’Irak risque de garder longtemps les stigmates de ces semaines de contestation, marquées par des rassemblements qui tendent à prendre de l’ampleur en dépit des efforts conciliants des autorités, force est de souligner qu’il ne sera pas le seul pays dans ce cas de figure. Là où la vague de manifestations, avec son lot de morts et de blessés, a déferlé, gouvernants et gouvernés garderont un souvenir indélébile de cette volonté populaire de refuser un ordre imposé, de se soumettre aux tenants d’un pouvoir contesté car corrompu. En effet, dans la majorité des cas, les populations se sont élevées pour dénoncer leurs difficiles conditions de vie, accentuées par de nouvelles augmentations, alors que les systèmes politiques en place encouragent la corruption et favorisent une minorité au détriment de la majorité. « Si ceux qui sont au pouvoir (en Irak) pensent qu'ils peuvent se soustraire à de vraies réformes en gagnant du temps et en procrastinant, ils délirent », a dit le représentant de la haute autorité chiite. Un constat qui vaut pour tous les pays touchés par les manifestations. Qu’ils soient au Moyen-Orient, en Amérique latine, aux Caraïbes, en Europe, en Afrique ou en Asie, c’est pour la même raison ou presque que les gens sont sortis dans la rue, bravant parfois la répression et les violences. En Bolivie, le président Morales, dont la réélection était contestée, a quitté le pouvoir et le pays pour se réfugier au Mexique. Au Chili où les manifestations restent massives près d'un mois depuis leur début, les partis politiques sont parvenus, à la fin de la semaine, à un accord au Parlement pour organiser un référendum en avril 2020 afin d'adopter une nouvelle Constitution, visant à apaiser la violente crise sociale qui secoue le pays. Ce sont là deux exemples qui donnent à croire que les tenants du pouvoir ne sont pas restés sourds aux revendications de la population. Au Liban, la rue ne décolère pas en dépit de la démission de Saâd Hariri. Les manifestants continuent de réclamer un cabinet formé exclusivement de technocrates totalement indépendants des partis au pouvoir. Décidés à poursuivre leur mobilisation, les libanais comme les autres manifestants finiront pas obtenir ce qu’ils revendiquent. Fasse cependant que ces « révoltes » servent à l’avenir d’exemple. En effet, il est important que des leçons soient tirées de cette vague de manifestations qui a ébranlé l’ordre établi dans de nombreux pays.

Nadia K.