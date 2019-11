Trump et les colonies illégales israéliennes en Cisjordanie : Le dérapage de trop

Le peuple palestinien vient de subir une autre Nakba. Alors que la liste macabre des victimes du bombardement intensif israélien sur Ghaza s’allonge chaque jour, le droit international vient de voler en éclats, avec le soutien de l’administration américaine à l’implantation des colonies juives en Cisjordanie.

Surnommé déjà «peau de léopard» à cause des colonies illégales qui y pullulent, ce territoire placé sous l’autorité palestinienne est désormais livré, pieds et poings liés, à l’occupant avec la bénédiction du président Trump.

Un aboutissement logique et sans surprise eu égard à l’engagement américain, sans retenue, en faveur d’Israël depuis l’avènement du président Trump. La première rupture est survenue le 15

février 2017, moins d'un mois après l’investiture du 45ème président des Etats-unis qui a balayé d’un revers de main la solution dite à deux Etats, rompant ainsi des lustres de tradition diplomatique américaine. Le 16 mars, nouvelle rupture : le représentant spécial de Donald Trump, Jason Greenblatt, rencontre à El-Qods des représentants des colons israéliens.

Le 6 décembre, Donald Trump reconnaît el- Qods comme capitale d'Israël, suivi le 14 mai 2018 par un transfert effectif de l’ambassade des Etats-unis de Tel-Aviv à la ville sainte, déclenchant la colère des Palestiniens et soulevant ainsi un tollé général au sein de la communauté internationale. S’en est suivie par la suite une succession d’entorses à la légalité internationale comme la reconnaissance de la souveraineté d’Israël sur le plateau du Golan syrien en passant par l’arrêt de financement de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), une semaine après avoir supprimé plus de 200 millions de dollars d'aide aux Palestiniens. Selon le rabbin Alissa Wise, co-directeur de Jewish Voice for Peace, l’annonce de l’administration américaine sur les colonies vise à apporter un soutien politique tant à Netanyahou qu’à Donald Trump lui-même, qui souhaite être réélu en 2020. «L’administration Trump ne s’est jamais concentrée sur la promotion de la paix, mais cherche plutôt à soutenir la carrière de Netanyahou et de Trump, et à perpétuer le contrôle et la domination d’Israël sur la terre et les vies des Palestiniens, à tout prix», a-t-il déclaré dans un communiqué.

La décision américaine est non seulement un nouveau coup de pouce à Benyamin Netanyahou, qui a proposé d’annexer une partie des colonies de Cisjordanie occupée, au moment où les partis israéliens mènent de difficiles tractations pour former un gouvernement, mais aussi une sévère punition aux palestiniens qui refusent jusqu’ici le fameux plan de paix qualifié de «projet du siècle» proposé par l’administration Trump.

L’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas a, pour sa part, vivement condamné la déclaration américaine en soulignant que Washington n’est «pas qualifié ou autorisé à annuler des dispositions de droit international et n’a pas le droit de légaliser des colonies israéliennes», a déclaré le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou Roudeina. «La politique israélienne consistant à installer des civils dans des territoires occupés est considérée comme un crime de guerre par le statut de la Cour pénale internationale». Pour la cheffe de la diplomatie de l’UE, Federica Mogherini, «toute activité de colonisation est illégale au regard du droit international et compromet la viabilité de la solution à deux États et les perspectives d’une paix durable, comme le réaffirme la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations unies». En «rogue state», Israël poursuit son «rêve» avec la complicité d’une communauté internationale qui brille par son silence.

M. T.