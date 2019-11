Euro-2020 : Carton plein pour l’Italie

Carton plein pour l'Italie : déjà qualifiée depuis le mois d'octobre pour l'Euro-2020, la Nazionale a conclu son parcours en éliminatoire en écrasant l'Arménie 9-1 lundi dernier à Palerme pour sa 10e victoire en 10 matches. Même si il a été obtenu face à un très faible adversaire, ce nouveau succès, le 11e consécutif pour les hommes de Roberto Mancini, confirme le retour au premier plan de l'Italie, deux ans après avoir touché un point bas lors de son élimination en barrages d'accession au Mondial-2018 face à la Suède. La Nazionale a survolé les débats dans le groupe J des éliminatoires et son impeccable bilan de 10 matches gagnés lui assure une place de tête de série lors du tirage au sort de l'Euro le 30 novembre. Lundi à Palerme, le festival de buts a notamment été animé par Immobile, auteur d'un doublé (8e et 33e) et Zaniolo, qui a inscrit ses deux premiers buts en sélection (9e et 64e). Les autres buts ont été marqués par Barella (29e), Romagnoli (72e), Jorginho (75e s.p.), Orsolini (78e) et Chiesa (82e). Babayan a sauvé l'honneur pour l'Arménie (81e), qui aurait pu s'incliner plus lourdement encore, l'Italie ayant touché les poteaux à trois reprises.