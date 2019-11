Dans la lucarne : Les calomnies reprennent

Notre équipe nationale, on ne le dira jamais assez, a retrouvé sa voie pour se « muer » en un véritable grand d’Afrique. Elle a su comment gagner l’estime de tous et notamment les nations qui avaient «pignon sur rue». En effet, lors de la dernière CAN qu’on avait remportée haut la main, on avait rencontré des équipes comme le Nigeria, la Côte d’Ivoire, la Guinée et surtout le Sénégal. On les a battues toutes prouvant qu’on s’est frayé en un laps de temps très court une place respectable et respectée. Ce constat est incontestable et personne ne peut le remettre en cause. Cela est vraiment très méritant en vertu du superbe visage montré par nos capés en terre égyptienne. Parmi les artisans de cette métamorphose, il y a certainement le coach Djamel Belmadi et une pléiade de joueurs pétris de qualité comme Bounedjah, Belaïli, Benaceur, Ouanas, Atal, Bensebaïni, Belameri, Feghouli, Slimani, Halliche et surtout la «star des stars», Ryad Mahrez. C’est un grand génie qui a fait l’unanimité autour de lui. Le coup-franc inscrit dans le temps mort face au Nigeria restera un morceau d’anthologie qui fera date dans l’histoire des beaux buts. Il avait aussi marqué et fait marquer par des passes au «bistouri» contre la Colombie (3 à 0) en amical, mais aussi la Zambie (5 à 0) pour le compte de la première journée de la CAN-2021 qu’organisera le Cameroun. Ce joueur au talent et à l’apport certain au sein de notre sélection nationale n’avait pas fait le déplacement de Gaborone pour affronter le Botswana pour le compte de la deuxième journée de ces éliminatoires. Il avait raté ce déplacement pour le motif officiel d’affaires personnelles. Le coach national, Djamel Belmadi, a eu à répondre à ce cas à plusieurs reprises du fait que certains étaient très «collants» dans leurs questions. Il ne pouvait pas ajouter sur ce qu’il a déjà affirmé. Il y a des «trucs» sur lesquels il ne peut donner des explications, touchant une raison personnelle. Le même cas a été posé avec la non-venue de Brahimi pour le match contre la Zambie. Lui aussi par le biais de Belmadi avait avancé des affaires personnelles. Ces absences peuvent arriver et c’est tout à fait normal d’aller régler des «affaires urgentes». Certains ont justifié cette absence par une phobie par rapport au long voyage en avion jusqu’à Gaborone (Botswana). Il est évident que cela ne tient pas la route ainsi que la peur de contracter une blessure en raison d’une pelouse, en piètre état, où a eu lieu la rencontre face au Botswana. Il est logique qu’un joueur s’absente, surtout qu’il avait toujours honoré ses engagements. C’est vrai que le vol avait duré plus de huit heures, mais cela n’explique pas l’acharnement de quelques détracteurs que la bonne matche de l’EN leur enlève le sommeil. A ne rien comprendre !

Hamid Gharbi