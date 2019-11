M. Raouf Bernaoui (MjS) : « éviter toute pression sur la sélection nationale est un impératif »

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui, a appelé, lundi depuis Tipasa, à ne pas faire pression sur l'équipe nationale de football, en phase des éliminatoires de la CAN-2021, pour pérenniser le souffle des victoires. Intervenant en marge du lancement de la 14e édition du championnat d'Afrique de tir sportif, M. Bernaoui a mis en avant l'impératif d'éviter d'exercer toutes formes de pressions sur la sélection nationale de football qui dispute, lundi soir, sa 2e rencontre, dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2021, jugeant indispensable de continuer à l'encourager, à la soutenir et à la motiver. Suite à la victoire de l'EN devant la Zambie (5-0), "Nous sommes appelés à l'encourager davantage pour qu'elle continue sur la même lancée, devenue désormais notre source de joie et de bonheur", a-t-il conclu.

