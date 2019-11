Eliminatoires de la CAN-2021 (Groupe H – 2e journée), Botswana 0 - Algérie 1 : Les Verts terminent l’année en beauté

Les Verts enchaînent une seconde victoire, à l’occasion des éliminatoires de la CAN-2021, prévue au Cameroun. Les protégés du coach Belmadi font ainsi honneur à leur statut de champion d’Afrique, en prenant logiquement la tête du groupe «H» de cette campagne continentale.

Sur un terrain, pour le moins catastrophique, la sélection algérienne s’est imposée, non sans grandes difficultés, lundi soir à Gaborone, face à son homologue botswanaise sur un score étriqué. L’unique réalisation de cette confrontation, marquée par l’engagement physique et l’agressivité exagérée dans le jeu et dominée par ailleurs par l’aspect tactique, est signé Belaïli au quart d’heure de jeu.

Face à un adversaire athlétique, se distinguant par un jeu musclé et une agressivité dépassant parfois le cadre sportif, et des conditions difficiles, les coéquipiers de Feghouli ont été contraints d’adapter leur jeu en conséquence pour atteindre leur objectif dans cette partie de niveau technique très moyen. Les protégés de Belmadi ont livré une partie d’hommes, en se montrant présent dans les duels et en affichant une grande détermination. «On est bien évidemment satisfait du résultat. Comme on a pu le voir, ça n’a pas été facile de gérer cette rencontre. L’important pour nous, dans cette rencontre, était de glaner les trois points de la victoire. C’est ce qu’on a fait, en exposant nos joueurs en danger. On s’attendait à des conditions difficiles, avec notamment un terrain impraticable. Ce qui nous a obligés à nous adapter à la situation et à pratiquer un football qui est différent du nôtre. Un football, pas très beau à voir, certes, mais qui s’est avéré efficace», a déclaré le coach national à la fin de la rencontre, en montrant son mécontentement vis-à-vis du sélectionneur du Botswana, l’Algérien Amrouche. «Cette agressivité avait tout l’air d’être une consigne que les joueurs adverses auraient reçu. Si certains ont cru qu’ils pouvaient gagner ainsi face à nous, ils se trompent. Mes joueurs ont répondu présents. Je suis fier du rendement qu’ils ont eu et surtout de leur comportement sur le terrain. Cela dit, j’en veux par ailleurs à l’arbitre qui a mis les joueurs en danger par sa passivité. Ce n’est pas normal de voir tous ses tacles sur Atal qui ne sont pas sanctionnés, ni même sifflés». A souligner que l’entraîneur du Botswana ne s’est pas présenté à la conférence de presse d’après match. C’est son adjoint qui a affronté les journalistes.

Optant pour un jeu plutôt direct, basé surtout sur les balles en profondeur, les Verts ont eu beaucoup de mal à trouver le chemin des filets. Il a fallu une balle arrêtée pour ouvrir la marque. Sur un corner superbement exécuté, Belaïli parvient à tromper la vigilance du portier botswanais Dambe. Les camarades de Bennacer ont par la suite géré, tant bien que mal, leur avantage, face à des Zèbres survoltés. Même scénario en seconde période. Sans trop se livrer dans les phases offensives, les joueurs algériens ont choisi d’opérer par des contres principalement, en livrant toutefois un combat sans merci au milieu du terrain. Ce qui leur a permis d’enchaîner un dix-septième match sans défaite. «C’était important de bien finir l’année par un autre succès. On va s’attaquer dès à présent à la préparation des éliminatoires de la Coupe du monde, dont on attend le tirage au sort. On va entrer, dès le mois de mars, dans une double campagne pour décrocher la qualification à la CAN-2021 et au Mondial 2022. On doit aborder ses qualifications avec le même état d’esprit et la même détermination», a indiqué Belmadi.

