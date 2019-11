Marches à travers les wilayas : Soutien à l’ANP et aux élections

Sidi Bel-Abbès

Soutien à l’ANP et aux élections

Des dizaines d’étudiants se sont rassemblés hier devant le siège du rectorat de l’université Djillali-Liabès pour exprimer leur soutien à l’action de l’ANP et manifester leur appui au processus électoral engagé. Un vibrant hommage a été rendu à l’occasion à l’armée pour l’œuvre de préservation des fondements de la République et la défense des territoires par ces étudiants conscients des enjeux du contexte pour réitérer leur engagement à accompagner l’élection présidentielle dont l’organisation s’assimile à la stabilité du pays. Des appels sont ainsi lancés pour une participation massive le jour du scrutin et la réussite de cet événement national. Un communiqué a été lu à la fin de ce rassemblement par les organisateurs qui ont situé l’importance de ce rendez-vous dans la vie démocratique du pays et l’instauration d’une nouvelle République guidée par l’esprit des valeurs de justice, du mérite et de l’effort.

Un enthousiasme sans précédent était relevé au sein de cette masse estudiantine qui semble être déterminée à s’impliquer et faire valoir son choix. Le choix des urnes pour la consécration de la souveraineté populaire.

Guelma

Marche pacifique

Des centaines de citoyens ont manifesté pacifiquement hier dans la ville de Guelma pour soutenir la tenue de l'élection présidentielle du 12 décembre prochain tout en saluant les décisions de l’Armée nationale populaire. La marche qui a rassemblé des citoyens de diverses communes de la wilaya, dont des représentants d'associations locales, a battu le pavé de plusieurs avenues à partir de Souidani Boudjemâa jusqu’à Zâaïmia Azzedine en passant par les rues Boumaâza Saïd et la place du 19-Mars-1962. Les manifestants qui scandaient tout au long de leur itinéraire «Armée et peuple, frères», «Oui à l'élection» brandissaient une large banderole sur laquelle était écrit «Oui aux décisions de l’armée», «Nous sommes les enfants de Novembre» et «Protège ta patrie en protégeant ta voix». Des personnes opposées à l'élection présidentielle prochaine ont tenté de bloquer la marche pacifique spontanée près de la place du 19-Mars jouxtant la stèle du défunt président Houari Boumediène, mais en vain, car la bonne organisation a permis d’empêcher les heurts entre les deux parties.

Invalides de la guerre de libération

Préserver le pays des complots

Les grands invalides de la guerre de Libération nationale ont appelé, dimanche à Oran, les jeunes à plus de vigilance et de prudence devant les complots qui se trament contre la sécurité et l’unité du pays. Dans un communiqué publié au terme d’un colloque national sous le slogan «Novembre de la liberté - fidélité aux chouhada» organisé par l’Association nationale des grands invalides de la guerre de Libération nationale, ils ont déclaré «nous appelons nos jeunes à faire preuve de prudence devant les intrigues malveillantes et les conspirations ignobles tissés contre la sécurité du pays et planifiés par les ennemis de l'Algérie».

Le communiqué, dont une copie a été remise à l’APS, appelle à «participer massivement aux prochaines élections pour choisir celui qui a la capacité, l'expérience politique, la sincérité et le dévouement à la patrie pour sortir le pays de cette crise et le conduire à une nouvelle ère basée sur la justice sociale et l'égalité entre les individus dans les droits et en devoirs». Le communiqué salue aussi le rôle de l’Armée nationale populaire à sa tête le vice-ministre de la Défense nationale chef d’état-major le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah et le rôle des corps de sécurité nationale dans la protection du pays contre les «dérives».

Mascara

Non à la surenchère !



Les habitants de la daïra de Hachem affichent un intérêt grandissant pour la présidentielle car cette échéance intervient à un tournant historique.

Les citoyens s’intéressent aux propositions des candidats. «L'heure est à la décantation», dit un étudiant.

Ses camarades sont heureux de pouvoir dire leur mot pour choisir le président lors du scrutin et plusieurs iront voter pour la première fois. Sakina, Yamna et Souhila sont conscientes de l’importance de ces élections. Elles font remarquer que la question cruciale est celle du choix de l’homme apte à prendre en main les destinées de l’Algérie pour répondre aux aspirations des masses populaires exprimées durant le Hirak.

Elles insistent sur la nécessite d’élire un président dans les délais et dans des conditions de transparence et de crédibilité pour faire barrage aux adeptes de la surenchère politique et idéologique.

Elles souhaitent que les élections puissent permettre au citoyen d’accorder sa voix à celui qu’il considère apte à conduire le pays sur la voie de la prospérité et du progrès. Tel est l’axe principal autour duquel devront se fédérer toutes les énergies avec détermination et résolution de façon à ne pas décevoir les attentes du peuple, ont-elles insisté. Le vote constitue pour les habitants une occasion de porter au sommet de l’Etat un homme digne de la responsabilité pour prendre en charge les problèmes et les préoccupations du peuple qui a souffert des années durant de la décennie noire. La daïra de Hachem regroupe trois communes Hachem, Zelamta et Nesmoth et les habitants, dans leur grande majorité, sont mobilisés et prêts pour aller massivement aux urnes. Ils ont exprimé leur gratitude et leur reconnaissance à l’institution militaire dans sa démarche d’accompagnement du peuple et pour avoir pu maintenir la paix, la stabilité et la sécurité dans une nation unie et indivisible.

