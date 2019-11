M. Belaïd, depuis Aïn Defla : « Nous devons bannir le régionalisme »

De nos envoyés spéciaux : Mohamed Mendaci et Youcef Cheurfi

Pour le deuxième jour de la campagne électorale, le candidat à l’élection présidentielle, Abdelaziz Belaïd, président du Front El-Moustakbel, a choisi de se rendre à Aïn Defla, où il a animé un meeting populaire à la maison de la Culture Émir-Abdelkader.

Dans son discours, le candidat est longuement revenu sur les grands chantiers qu’il compte ouvrir dans le cas où il sera élu à la tête de l’État, aussi bien au plan local que national. Ainsi, et face à une salle archicomble et qui n’avait de cesse de l’ovationner, Abdelaziz Belaïd a regretté «le manque, et parfois même l’absence totale des mesures permettant de bannir des pratiques ancrées dans la gestion de la chose publique».

«C’est regrettable ! Actuellement, nous n’avons même pas une cartographie nationale réelle grâce à laquelle on pourrait bannir le régionalisme et instaurer une équité entre toutes les régions du pays», a-t-il affirmé. Pour lui, il est aujourd’hui impératif de «réaliser des liaisons de chemin de fer avec le Sud qui permettront son développement et permettre ainsi de relier, notamment Adrar, Béchar et Tindouf». Parmi les points forts sur lesquels le candidat Belaïd affirme avoir basé son programme électoral, figure en bonne place le développement de l’agriculture.

«L'agriculture est l'un des piliers de notre programme, et son développement permettra de sortir de la dépendance alimentaire, sans oublier le tourisme qui apportera une plus-value à la construction d’une Algérie forte et nouvelle», dit-il.

Revenant sur la situation du pays, M. Belaïd estime que malheureusement, «tout Algérien est responsable de la situation qu'a connue le pays à des degrés plus ou moins différents». «Chaque citoyen a une part de responsabilité dans l’actuelle situation, et il n’y a pas que l'ancien système», lance-t-il, en relevant au passage que «l’Algérien a perdu confiance dans les urnes, à cause des différentes fraudes qui se sont succédé dans la quasi-totalité des élections organisées jusque-là».

Il devient urgent pour le candidat d’«aller de l'avant pour construire une nouvelle Algérie». «Après la réforme du système judiciaire, on passera à la construction d’une économie forte, avec la mise en place d’un plan national minutieux».

Conscient qu’il faudra «une volonté et une conviction totales pour sortir le pays de la crise», l’orateur estime que «chaque Algérien doit participer à l'édification d'une Algérie forte». Pour lui, «un parti politique seul ou un seul homme ne peut absolument rien faire pour changer la situation actuelle et sortir d’un marasme vieux de plusieurs années». Il va falloir donc que «tout le peuple participe, chacun à sa façon, pour bâtir le pays».

D’autant plus que «l'Algérie n'est pas pauvre. Au contraire, elle est riche et renferme des richesses énormes qui pourraient permettre à notre peuple de vivre dans des conditions meilleures que celles qui prévalent actuellement».

Malheureusement, regrette-t-il, «la mauvaise gestion a fait que nos richesses ont été partagées entre une poignée de personnes, ce qui a fait sortir des millions de dollars à l'étranger pour construire des usines et des hôtels en Europe».

«Je pars du principe qu’une économie sans stabilité ne peut être réalisée, c’est pour cela que je m’engage devant vous aujourd’hui à n’être motivé que par l’unique volonté de servir mon pays et rien d’autre», a conclu Abdelaziz Belaïd, non sans s’engager, encore une fois au passage, à fournir tous les efforts pour permettre aux Algériens de recouvrer la confiance en la classe politique.

M. M.