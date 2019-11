M. Benflis à Souk-Ahras et à Guelma : « La jeunesse est l’une de mes priorités »

De nos envoyés spéciaux : Sami Kaidi et Boubekeur Belkacem

C’est par ces propos que le candidat à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, Ali Benflis, a entamé sa deuxième journée de campagne dans l’extrême est du pays, et plus particulièrement dans l’antique Thagaste, Souk-Ahras, où il a animé un meeting au niveau de la maison de la Culture Tahar-Ouettar.

Lors de son intervention, Benflis a, d’emblée, déclaré que «le peuple algérien, qui, depuis la nuit des temps, a façonné l’histoire, s’est mondialement distingué en déclenchant la glorieuse Révolution de Novembre 1954». À ce propos, le candidat a tenu à rendre un vibrant hommage et à s’incliner à la mémoire du chahid Badji Mokhtar, enfant de Souk-Ahras, tombé au champ d’honneur le 19 novembre 1954, y a 65 ans jour pour jour. «Nous sommes les enfants de Novembre et des novembristes convaincus, et ce grand nom de la guerre d’indépendance a consenti au sacrifice suprême pour Dieu et la patrie», a-t-il soutenu, avant d’aborder la situation du pays. «L’Algérie vit une grave crise tant économique, sociale que politique, et je ne peux rester les bras croisés», a-t-il confié, non sans ajouter qu’il propose au peuple algérien, plusieurs axes prioritaires pour regagner sa confiance et faire sortir le pays de «cette épreuve».

«Il faut un parlement transparent et représentatif, une Constitution qui assure la séparation des pouvoirs et mettre un terme aux anciennes pratiques. Je prône l’instauration d’un statut spécial pour protéger l’opposition et lui permettre de jouer pleinement son rôle», a-t-il assuré, avant de préciser qu’il souhaite élaborer une nouvelle loi portant sur le régime électoral et réviser en profondeur la loi sur les partis politiques, et ce par le biais de la consultation la plus large possible.

Poursuivant son intervention, l’orateur a insisté sur l’impérieuse nécessité de bannir la culture de l’exclusion. «Cette pratique ne fait pas partie de mon programme, le président de la République doit être un rassembleur», a-t-il mis en exergue, avant d’ajouter que «l’amour de la patrie exige de ne pas être rancunier, car nous avons une seule bannière».

Sur un autre registre, il a appelé à libérer la Cour des comptes et à lui accorder l’ensemble des moyens pour contrôler l’utilisation des deniers publics. Il a, par ailleurs, souligné l’exigence d’assurer la continuité de l’État et des services publics, dont la condition sine qua non est le retour de la confiance des citoyens en la chose politique. «Une cohésion entre les gouvernants et les gouvernés rendra notre pays invincible. La cohésion de corps entre le peuple et son armée a permis de mettre à l’abri le pays contre toute velléité d’ingérence étrangère», fait-il observer, non sans saluer, au passage, l’ensemble des services de sécurité, pour leur travail remarquable dans la défense de la patrie. «Je veux, poursuit-il, un État fort ; et pour cela, il faut un capitaine pour diriger le navire Algérie.» Abordant le volet économique, Ali Benflis a formulé plusieurs propositions pour relancer la production, dont l’utilisation des énergies renouvelables comme alternative. «On peut alimenter l’ensemble de notre pays en énergie solaire et permettre, ainsi, de faire augmenter sensiblement le budget de l’État», dit-il.



Guelma, berceau de Houari Boumediène



Concernant l’Éducation nationale, le candidat a affirmé que «ce domaine est stratégique, car c’est celui qui ouvre le champ des possibles et qui permet de bâtir une nation forte». Ainsi, il a promis d’être le défenseur inconditionnel de ce secteur, en général, et du corps éducatif, en particulier. À la fin de son meeting, Benflis a tenu à s’adresser à la jeunesse, en exprimant à son égard sa profonde estime, indiquant, dans la foulée, que cette frange de la population constitue une de ses priorités. «Vous êtes l’avenir de la nation, et si je suis élu, j’abaisserai l’âge minimal d’éligibilité toutes élections confondues», a-t-il promis.

Lors de son second déplacement à Guelma, Ali Benflis a eu l’heur de constater de visu sa popularité. En effet, dans l’immense salle de la maison de la Culture Abdelmadjid-Echafai, pleine à craquer pour l’occasion, il rendra hommage à Houari Boumediène, enfant du pays, sous les applaudissements d’un public conquis. Affirmant être «venu en rassembleur de tous les Algériens sans exclusion aucune ni marginalisation ou clientélisme», il dit qu’il sera «à l'écoute de toutes les parties partisanes et opposantes».

Répondant à ceux qui s'opposent à l'organisation de la présidentielle, le président du parti Talai’e El-Hourriyet a dit qu'aller aux élections était «la voie la plus sûre pour préserver le pays et garantir sa stabilité», appelant au «respect des opinions de ceux qui sont favorables à l'organisation des prochaines échéances». Quant aux libertés, le candidat a prôné «la liberté de la Justice, avec l'annulation du privilège de juridiction pour les personnes occupant de hauts postes à responsabilités». Évoquant le secteur de l'Éducation, M. Benflis a réitéré sa promesse «d'accorder un intérêt particulier à la famille de l'éducation, tous paliers confondus, selon la situation financière du pays», refusant cependant de donner «de fausses promesses aux citoyens». S'adressant aux jeunes, le candidat Benflis s'emploie à leur accorder des postes à responsabilités et un statut particulier, ainsi que la priorité dans son programme.

S. K.