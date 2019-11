Forum des ministres de la Culture : M. Rabehi aujourd’hui à Paris

M. Hassan Rabehi, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, prendra part aujourd’hui au siège de l’Unesco à Paris, au Forum des ministres de la Culture, indique un communiqué du ministère. Le ministre aura à intervenir dans la panel «la culture et le patrimoine, une énergie renouvelable pour le dialogue et la paix» dans lequel il mettra en exergue la politique culturelle de l’État en matière de consécration du droit à la culture, la promotion de la diversité culturelle et le rôle de la diplomatie culturelle dans la promotion du dialogue et la culture de la paix.