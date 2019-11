Sétif : Le geste du cœur

Abondant dans ses œuvres du bien et de la solidarité à l’endroit des familles démunies, élisant domicile dans les coins les plus reculées de cette wilaya, les responsables du bureau de wilaya de l’association des Oulémas musulmans algériens se sont rendus pour la dernière sortie dans la zone montagneuse de Ouled Si Ahmed (daira de Salah Bey) où ils ont procédé à la distribution de nombreux effets à des familles nécessiteuses. Une initiative organisée en coordination avec la cellule de la solidarité de Salah Bey et qui n’a pas été sans susciter un profond sentiment de satisfaction de toutes ces personnes démunies au moment notamment ou l’hivers est venu s’annoncer dans toute sa rigueur certainement plus ressentie au cœur de ces zones montagneuse que le comité des secours de cette association n’a pas manqué de toucher au cours d’opérations analogues menées déjà dans la zone nord de cette wilaya. Bravant le froid glacial qui sévit depuis déjà plusieurs jours et la pluie porteuse d’espoir qui s’est annoncé ces derniers jours avec la chute des premiers flocons de neige sur ces hauteurs, cette caravane de la solidarité continue ainsi de sillonner le territoire de cette wilaya et d’être constamment à l’écoute de ceux qui sont dans le besoin et n’ont pas manqué à cette occasion d’apprécier dans la dimension qu’il mérite, ce geste du cœur. C’est ainsi que des chauffages à gaz, des couvertures, des produits alimentaires, des effets vestimentaires ainsi que des appareils électroménagers et des ustensiles de cuisine ont été distribués, suscitant par la même une profonde satisfaction de ces familles démunies qui n’en demandaient pas tant.

F. Zoghbi