M. Bengrina à Blida : « Les Algériens sont unis sous le même drapeau »

De notre envoyé spécial à Blida : Tahar Kaïdi

La ville des Roses était hier la deuxième étape de la caravane de campagne du candidat Abdelkader Bengrina. La rencontre programmée initialement à 16h n'a commencé qu'une heure après à la salle Mohamed-Baâziz au centre-ville de Blida. A son auditoire, le candidat Bengrina a promis d'œuvrer à l'accélération de la cadence de distribution du logement social pour les classes sociales les plus démunies : «De 37.000 unités annuellement, nous allons prendre toutes les mesures nécessaires pour que le nombre soit revu à la hausse pour avoisiner les 100.000 unités.» Le candidat Bengrina a expliqué l'autre volet de son programme concernant «la lutte sans merci contre les fléaux de la corruption qui a gangrené l'économie nationale».

Bengrina est revenu entre autres à son choix d'entamer sa campagne électorale à partir de la place mythique «de la Grande Poste pour affirmer à tous les sceptiques que nous étions parmi les premiers à rejoindre le mouvement populaire qui a mis fin à l'emprise de la Issaba».

Sans se départir de son calme, à l'écoute de ses partisans, et aux autres manifestants regroupés à l'extérieur de la salle, Bengrina ne cessaient de répéter «que les Algériens sont unis sous le même drapeau et sont largement conscients des risques et menaces qui guettent le pays». Bengrina a soutenu que «le Hirak a brisé le monopole sur la scène politique exercée par les bandes ayant verrouillé l'espace des libertés pendant longtemps».

En rappelant son attachement aux idéaux de Novembre, avec un accent particulier sur les termes «modération, liberté, unité» pour rappeler qu'il était l'un des fervents défenseurs de «la préservation de la souveraineté du pays et le refus de toute ingérence étrangère».

Cette rencontre a été marquée par la présence d'anciens militants et sympathisants du Mouvement de la société pour la paix, le parti au sein duquel Bengrina a commencé sa carrière politique. Celui-ci n'a pas omis de rendre hommage au fondateur de ce parti, le défunt Mahfoudh Nahnah, pour rappeler ses positions modérées et son attachement aux valeurs et principes de la Révolution de Novembre.

Le discours se voulant consensuel et unificateur de Bengrina lui a valu, comme il le dira «un traitement médiatique partiel». C'est dans ce sillage qu'il a tenu a rappeler la nécessité «de respecter la diversité des opinions et positions actuelles par rapport au scrutin du 12 décembre». «Nous appelons le gouvernement à assurer la liberté d'expression et le libre accès aux médias, même à ceux-là même qui rejettent le prochain rendez-vous électoral». a-t-il dit, avant de s'adresser aux représentants des médias pour exiger «l'accomplissement de leur devoir journalistique et la préservation de leur métier comme un pouvoir de contrôle et de surveillance». «Les Algériens devront participer massivement au prochain rendez-vous, pour permettre à l'institution militaire de préserver sa cohésion avec le peuple», a-t-il déclaré avant d'ajouter «qu'après le 12 décembre nous continuerons à la déconstruction des composantes de l'ancien régime».

Un imposant dispositif de sécurité a été déployé tout au long des boulevards et ruelles menant à la salle où s'est tenue la rencontre.

A signaler que le candidat Bengrina partira aujourd'hui à la rencontre de ses sympathisants à Boumerdès avant de se rendre, en fin de semaine à Tiaret et Laghouat.

T. K.