Abdelmadjid Tebboune à Adrar : « Les Algériens, en majorité, veulent élire leur Président »

De notre envoyé spécial : Karim Aoudia

Le candidat indépendant s'engage à l'industrialisation d'Adrar, promettant de doter cette région d'une zone de libre-échange avec les pays limitrophes. Abdelmadjid Tebboune a été hier l'hôte d'Adrar, wilaya frontalière du sud-ouest, où il a été accueilli à bras ouverts par la population, ainsi que par les notables et hommes de culte officiant à la tête des zaouïas.

Ces derniers se sont déplacés à l'aéroport pour lui souhaiter la bienvenue à sa descente d'avion. Une foule nombreuse a également pris d'assaut le théâtre El-Jamal, au chef-lieu de wilaya où M. Tebboune a animé son premier meeting de campagne électorale. Il a été au contact d'une population qu'il a longtemps fréquentée, notamment pendant les années 1990. «Ici, c'est le fief de M. Tebboune par excellence», nous disent Abir et Kawthar Cheik Bella, qui ne sont autres que les deux nièces du candidat, venues nous rappeler que son épouse est originaire de la commune Anzegmir. Voilà ce qui conforte l'idée selon laquelle il y a une relation très étroite qui lie M. Tebboune aux citoyens d'Adrar, laquelle relation s'est manifestée lors du meeting d'hier. «Tebboune président», n'avait cessé en effet de scander les citoyens, à l'instant où le candidat s'apprêtait à prononcer son discours. Après voir vivement remercié l'assistance pour la qualité de l'accueil, il a mis en relief la nécessité d'une participation massive au prochain scrutin. «Nous sommes convaincus que la majorité des Algériens cautionnent cette élection. Ceux qui ont une position contraire sont libres, mais ils n'ont aucun droit d'empêcher leurs concitoyens d'accomplir leur devoir constitutionnel», a soutenu M. Tebboune. Il enchaîne en rappelant que la présidentielle est la solution idoine à même de résoudre une crise qui dure maintenant depuis 9 mois. «Un État sans président de la République est exposé à de multiples menaces», a-t-il averti. Il par ailleurs exposé les grandes lignes de son programme électoral et ses engagements pour le développement des régions du Sud, dont la wilaya d'Adrar. «L'heure est venue pour hisser Adrar en véritable plateforme industrielle, économiquement très rentable pour le pays», a-t-il prôné. Et de poursuivre : «Les réserves en richesses multiples dont dispose Adrar ne sont pas exploitées et je m'engage à insuffler une réelle dynamique de relance économique pour qu'une wilaya comme Adrar de même que plusieurs autres wilayas du Sud puissent efficacement contribuer à la réduction de la facture d'importation.» Il s'engage ainsi à l'industrialisation de la région, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire. «Les besoins des Algériens en sucre, en huile de table et autres produits de première nécessité peuvent être satisfaits grâce aux bienfaits de cette industrialisation», a-t-il promis. Un autre engagement du candidat Abdelmadjid Tebboune porte sur la création à Adrar d'une zone de libre-échange avec les États limitrophes que sont le Niger, le Mali et la Mauritanie. Il a aussi inclus dans ce cadre le développement du réseau des infrastructures de base en s'engageant, à cet effet, à la réalisation d'une ligne ferroviaire reliant Adrar à Bordj Badj Mokhtar et extensible jusqu'au Mali. M. Tebboune ajoutera qu'il est parfaitement imprégné des difficultés de citoyens des localités frontalières du Sud, plus particulièrement la frange de la jeunesse pour laquelle une série de mesures sont incluses dans son programme électoral dans le sens de réunir les conditions d'une intégration socioprofessionnelles. «Je suis un homme du changement pour lequel je milite depuis 3 ans», a conclu le candidat indépendant. En somme, et pour sa première activité électorale à Adrar, M. Tebboune a défendu son programme électoral comprenant, rappelle-t-on, 54 engagements et qui, selon lui, seraient, dans le cas où il élu, la réponse efficiente à même de dynamiser les efforts du développement local et de prise en charge pluridisciplinaire des aspirations des citoyens. Dans l'assistance qui a suivi son meeting, le jeune Nesrine Chikhi a tenu à nous déclarer : «Nous souhaitons de tout cœur qu'il y ait une réelle dynamique de changement au lendemain de la présidentielle. Un changement dans le sillage duquel le flambeau sera concrètement transmis à la jeunesse.»

K. A.