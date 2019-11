Affaire des 20 personnes arrêtées lors des marches : Le verdict, reporté

Le tribunal de Sidi M'hamed (Cour d'Alger) a décidé, hier, de reporter à la semaine prochaine, le verdict dans l'affaire des vingt personnes arrêtées lors des marches du Hirak populaire pour «atteinte à l'unité nationale». Le président de l'audience a décidé de renvoyer le prononcé du jugement après avoir entendu les mis en cause, dont 11 sont placés en détention provisoire et 9 autres sous contrôle judiciaire. Pour sa part, le ministère public a requis une peine de deux ans de prison ferme assortie d'une amende de 100.000 DA. La défense a boycotté l'audience en raison de «disparités dans les jugements rendus à l'encontre d'autres mis en cause, poursuivis pour les mêmes chefs d'inculpation et pour les mêmes faits», a précisé l'avocat Lakhlef Cherif.