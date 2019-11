4e édition du salon « Logistical » : Améliorer la chaîne logistique des entreprises algériennes

Le Salon international du transport et de la logistique (Logistical 2018), qui se tient du 18 au 21 novembre courant au palais des expositions (Safex) à Alger, a été inauguré hier, en présences des secrétaires généraux des ministères du Commerce et des Transports ainsi que la présidente de la Chambre de commerce et d’industrie.

Cette quatrième édition qui se tient sur le thème : «Le transport des marchandises en Algérie, opportunité et difficultés» met en exergue le défi des opérateurs économiques algériens face à la globalisation et la gestion des coûts de la chaîne logistique pour étudier les voies et moyens d’améliorer et développer la chaîne logistique des entreprises algériennes dans leurs opérations à l’international ainsi qu’au plan local et à contribuer à réduire les coûts d’acheminement des marchandises.

Le secrétaire général du ministère du Commerce, Karim Guech, a indiqué à l’occasion, que ce Salon sera l’occasion pour les opérateurs économique de débattre de tous les problèmes auxquels ils font face et tenter de trouver des solutions en prévision de l’adhésion à la zone africaine de libre échange en juillet 2020. «Ce Salon vise à mettre en contact les opérateurs dans le domaine du transport et de la logistique afin de consolider leurs réseaux existants en élargissant leur maîtrise des coûts de gestion dans un espace de compétition, afin d’atteindre l’objectif qui est la promotion des exportations hors hydrocarbures», a-t-il affirmé.

S’exprimant au sujet de la convention-cadre conclu entre le ministère du Commerce et l’entreprise Logitrans, le même responsable a expliqué que la flotte de cette entreprise publique, profite à beaucoup d’opérateurs et contribue de manière efficace à l’exportation des produits algériens aux pays africains.

La «profondeur stratégique» de l’Algérie demeure en son entrée dans les marchés africains qui enregistrent une forte demande sur les produits algériens, notamment les produits agricoles frais et l’agroalimentaire.

«Nous avons une surproduction des produits agricoles et une surabondance qui pourrait être exportée en direction de ces pays», a-t-il soutenu avant d’ajouter que des instructions ont été données à l’entreprise «Algérie Cargo», filiale d’Air Algérie spécialisée dans le transport de marchandises afin de mettre en place une stratégie qui prenne en considération la profondeur stratégique de l’Algérie en direction de l’Afrique». Pour rappel, le Salon Logistical 2019 est organisé par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) sur le thème «Gestion des coûts logistiques, compétitivités et performance». A travers près d'une soixantaine d'exposants, les secteurs d'activité concernés par ce Salon comprennent les administrations et pouvoirs publics, le transport de marchandises, les auxiliaires de transport, les métiers logistiques et les infrastructures spécifiques à la logistique.

Des entreprises nationales relevant du secteur des transports et des infrastructures de transport étaient aussi présentes à ce Salon, telle que la compagnie aérienne, Tassili Airlines, l’Entreprise nationale des transports maritimes et des voyageurs (ENTMV), les Entreprises portuaires respectives d’Alger, d’Oran, de Annaba et de Djen-Djen, météo Algérie et bien d’autres encore.

Deux conventions ont été également signées en marge du Salon entre l’entreprise Alterpo port sec et l’entreprise Green Palm spécialisée dans l’exportation des dattes. La deuxième convention a été conclue entre la Chambre du commerce et d’industrie (CACI) et la compagnie aérienne, Turkish Airlines pour le transport des opérateurs algériens.

Salima Ettouahria