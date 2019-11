Lutte antiterroriste en Afrique : M. Chergui met en avant « le rôle pionnier » de l’Algérie

Le Commissaire de l'Union africaine (UA) à la paix et à la sécurité, Smail Chergui, a mis en avant, hier à Alger, «le rôle pionnier» de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans le continent africain. Dans son allocution à l'ouverture des travaux de la 13e réunion des Points focaux du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme (CAERT), M. Chergui a souligné «l'engagement de l'Algérie et son leadership en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans le continent africain». «Ce rôle pionnier a valu à l'Algérie d'accueillir deux importantes institutions relevant de l'UA pour le soutien des capacités des Etats africains en termes de lutte contre le crime organisé, à savoir le CAERT et le mécanisme de l'Union africaine de coopération policière (Afripol)», a-t-il précisé. Qualifiant le terrorisme de «principale menace» à la paix, à la sécurité et à la stabilité du continent africain et du monde entier, M. Chergui a mis l'accent sur «l'impératif de conjuguer les efforts pour faire face à ce danger imminent de plus en plus complexe jour après jour».



Optimiser les capacités de renseignement et d’entraînement



La lutte anti-terroriste en Afrique doit être adaptée et actualisée en permanence à la lumière des nouvelles stratégies adoptées par les réseaux terroristes qui ne lésinent pas sur les moyens pour s'en prendre à la stabilité des pays et des populations, a préconisé, hier à Alger, le Commissaire de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), Smail Chergui. «Il faut une adaptation et un investissement conséquent de la part des pays africains dans la lutte anti-terroriste. Il faut optimiser les capacités de recherche, de renseignement, d'entraînement, d'équipement», a insisté M. Chergui dans son allocution à l'ouverture des Travaux de la 13e réunion des Points focaux du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme (Caert). Dans ce contexte, M. Chergui a expliqué que les terroristes sont en train d'utiliser des «drones dans leurs attaques contre les forces armées et les populations», ajoutant que les réseaux terroristes sont en train de «s'équiper en armes les plus sophistiquées provenant notamment de la Libye». «Un tiers des armes les plus sophistiquées en possession des terroristes en Afrique proviennent de la Libye», a-t-il indiqué, faisant remarquer que le terrorisme est passé à présent au Sahel pour toucher de plein fouet l'Afrique centrale. «L'adaptation des moyens de lutte anti-terroriste est la seule façon qui permet aux pays africains de faire face à la menace terroriste sous toutes ses formes», a tranché en outre M. Chergui. Toutefois, l'adaptation de la lutte anti-terroriste ne doit pas concerner uniquement les moyens armés de lutte, mais aussi les autres facteurs à l'origine même de l'émergence de terrorisme, a, en outre, alerté M. Chergui. «Les pays africains doivent se concentrer aussi sur les causes de la menace terroriste. Ils doivent revoir le modèle de la gouvernance économique, la place des jeunes et celle des personnes marginalisées», a-t-il recommandé, dans le même ordre d'idée. «Le terrorisme est en train d'exploiter la misère des populations et leur situation économique difficile pour s'introduire et se faire créditer auprès d'elles.

Pis encore, il est en train de s'inviter dans les conflits tribaux pour les ‘‘régler’’», a également fait observer M. Chergui, en marge des travaux de la réunion, passant en revue les derniers conflits tribaux qui se sont produits récemment au Mali, engendrant des dizaines de morts. Pour juguler ce phénomène (les conflits tribaux), a annoncé M. Chergui, l'Union africaine va organiser les 28 et 29 novembre courant une réunion à Bamako (Mali) regroupant les différents représentants des pays afin de débattre de cette problématique. La lutte anti-terroriste doit s'élargir, en outre, poursuit le conférencier, à la traque des réseaux de trafic de drogue et de criminalité sous toutes leurs formes. «Le terrorisme s'épanouit au sein des personnes s'adonnant à la drogue et au crime», a-t-il dit. M. Chergui s'est étalé auparavant dans son introduction sur le fait que le terrorisme est désormais «un phénomène planétaire d'où, la coordination de la lutte entre tous les pays du monde en vue de dégager une approche commune». «Le terrorisme ne connaît pas de frontières. Sa lutte doit l'être aussi, Car la paix est indivisible», a noté le Commissaire de l'UA, appelant tous les pays du monde à œuvrer en étroite collaboration, notamment en ce qui concerne «le renseignement et l'échange d’informations».

Les travaux de la 13e réunion des Points focaux du CAERT qui se déroulent à huis clos sont prévus sur trois jours. Des recommandations opérationnelles seront élaborées au terme des travaux. Ces dernières serviront, selon le directeur du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme (Caert), Larry Gbevlo-Lartey, de feuille de route pour les pays africains dans leur lutte anti-terroriste.



Appel au soutien du CAERT pour lui permettre de poursuivre ses missions



Le directeur du CAERT et représentant spécial du président de l'UA chargé de la coopération en matière de lutte antiterroriste, Larry Gbevlo-Lartey Esqee a appelé les pays membres à soutenir davantage le Centre pour lui permettre de poursuivre l'accomplissement de ses missions au regard des défis sécuritaires grandissants dans le continent. Dans son allocution d'ouverture des travaux de la 13e réunion des points focaux du CAERT, M. Gbevlo-Lartey Esqee a déclaré que «la situation sécuritaire dans le continent africain exige désormais davantage de travail pour aider les pays à construire les capacités à même de faire face au terrorisme, ce qui met une grande pression sur le Centre dans l'accomplissement de ses missions». Depuis sa création, il y a 15 ans, la mission du Centre consiste à aider les pays membres de l'UA à construire les compétences à même de faire face au terrorisme et au crime organisé, a-t-il précisé, indiquant que les défis sécuritaires croissants à relever dans le continent exigent que les partenaires «soutiennent davantage le Centre pour lui permettre de poursuivre l'accomplissement de ses missions».

Lors de la 12e réunion du CAERT tenue à Alger, un appel a été lancé pour accorder davantage de soutien au Centre, un appel qui n'a pas eu une grande adhésion, a-t-il rappelé, indiquant qu'il comptait, lors de cette session, «obtenir davantage d'appui».

Dans une déclaration à l'APS en marge des travaux, M. Gbevlo-Lartey Esqee a salué «l'expérience pionnière de l'Algérie en matière de lutte antiterroriste, une expérience qui devrait inspirer plusieurs pays», a-t-il dit.

Il a également mis en exergue «le grand rôle que l'Algérie n'a cessé de jouer dans le cadre de la lutte antiterroriste et toutes formes de criminalité, ses efforts inlassables déployés pour la création du Centre et son soutien constant au Centre».