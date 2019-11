M. Dahmoune, depuis Tamanrasset : « La Police a acquis un grand professionnalisme »

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salah-Eddine Dahmoune, a affirmé, hier à Tamanrasset, que la police algérienne a acquis un «grand professionnalisme», tout au long de son parcours.

S’exprimant lors de l'inauguration du siège de la 4e sûreté urbaine au quartier Tahaggart, le ministre a indiqué que «la Police algérienne a acquis un grand professionnalisme et a réalisé une avancée appréciable tout au long de son parcours, qui suscite la considération d’institutions policières de plusieurs pays».

«Nous avons aujourd’hui une police professionnelle, qui est au service du citoyen et que de solides liens se sont tissés entre cette institution sécuritaire et le peuple», a souligné M. Dahmoune à ce sujet. Relevant les grands défis que posent Tamanrasset, en tant que région frontalière et au vaste territoire, le ministre a souligné que «l’Etat accompagne cette institution sécuritaire dans la région pour lui permettre d’assurer une couverture globale» qui, a-t-il précisé, atteint actuellement les 85%. Le ministre de l’Intérieur, qui était accompagné notamment du directeur général de la sûreté nationale, Khelifa Ounissi, a écouté un exposé sur le territoire de compétence de la 4e sûreté urbaine de Tamanrasset qui assure une couverture à une population de plus de 26.000 âmes. Auparavant, le ministre avait, en compagnie notamment du directeur général de la Protection civile (PC), Boualem Boughlef, inauguré une unité secondaire de la protection civile dans la commune de Tazrouk (300 km nord-est de Tamanrasset), baptisée du nom du défunt moudjahid Cherifi Bah. Il a indiqué, à cette occasion, que plusieurs objectifs incombent à la PC dans ces vastes régions, ajoutant que les structures de cette institution couvrent 82% de la wilaya et que les efforts se poursuivent en vue de porter cette couverture à 100%. Le gouvernement a adopté d’importantes dispositions, notamment en matière d’évacuation sanitaire dans les régions éloignées, à travers le transport par hélicoptère, a-t-il souligné. L’importance de l’unité secondaire de la PC de Tazrouk réside dans le fait qu’elle se situe dans une zone exposée aux inondations et enregistrant de fréquents accidents de circulation, a-t-on fait savoir en signalant qu’elle œuvrera, entre autres de ses missions, à la sensibilisation des citoyens sur les différents risques. Sur site, le ministre de l’Intérieur a rencontré des citoyens de la région qui lui ont soulevé leurs doléances, liées notamment à la finalisation du revêtement des 60 km restants de la route Tazrouk-Tamanrasset via la localité de Tahift, à l’octroi de programmes d’habitat de différentes formules et à l’amélioration des prestations téléphoniques, en plus de la réhabilitation des écoles primaires et de la protection des terres agricoles des inondations. En réponse à leurs préoccupations, M. Dahmoune a annoncé la prise en charge prochainement de la requête concernant la finalisation du revêtement de la route précitée, avant d’instruire les responsables locaux concernés afin d’établir des fiches techniques concernant divers projets.

------------------------------------

Programme spécial pour accompagner le développement

Un programme spécial a été retenu pour accompagner le développement dans la wilaya qui a déjà enregistré un bond qualitatif en matière de couverture en électricité et gaz naturel, a affirmé M. Dahmoune. Le ministre a souligné que le programme permettra de répondre aux attentes et préoccupations de la population. Il a annoncé la création prochaine d’un fonds spécial pour le financement des start-up, dont les jeunes des régions du Sud auront une grande part.

Le ministre a rendu un hommage à l’ANP pour ses efforts déployés pour assurer la protection des frontières et garantir la sécurité et la stabilité, avant d’appeler à appuyer ces efforts.

Le ministre a procédé au lancement d’un projet de centre d’accueil d’immigrés clandestins, d’une capacité de 600 places, entrant dans le cadre de la stratégie de l’Etat visant leur prise en charge dans le respect des droits de l’homme et des conventions signées. Le ministre a inauguré le siège du service régional des moyens de communications de la sûreté nationale avant de signaler que neuf sessions de formation ont été initiées au profit de 800 policiers.

Le ministre a inspecté le chantier du siège de la police judiciaire mobile, avant d’inaugurer une école de police.