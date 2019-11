Le ministre des Moudjahidine à Sidi Bel-Abbès : « La grandeur d’une nation se mesure à son esprit de sacrifices »

«La grandeur d’une nation se mesure à son esprit de sacrifice», a indiqué, hier à Sidi Bel-Abbès, le ministre des Moudjahidine, M. Tayeb Zitouni, lors de l’ouverture de la conférence régionale sur la Wilaya V, en présence d’historiens, de chercheurs et d’universitaires. Ils ont passé en revue, la contribution de cette région dans la lutte de Libération, et exploré les étapes de sa création, de son organisation et de sa structuration. «Il ne s’agit désormais plus de rendre hommage à ces martyrs de la Révolution, de baptiser les édifices en leur nom et de célébrer les batailles et les anniversaires de leur mort, mais de méditer sur leur engagement et de s’inspirer de leur idéal à l’effet de perpétuer leur serment et de construire cette nouvelles Algérie guidée par les valeurs d’authenticité», a insisté le ministre. Il n’a pas manqué de rappeler les sacrifices consentis pour arracher l’indépendance et jouir aujourd’hui de liberté et de stabilité, avant de revenir sur le devoir national à accomplir, notamment dans les épreuves cruciales que traverse le pays. M. Zitouni a rendu un hommage à l’institution de l’ANP et des corps constitués, pour leurs œuvre et actions dans la sauvegarde des fondements de la République et la défense des intérêts du peuple.

La rencontre s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution, où le ministre a baptisé une série d’équipements collectifs et d’établissements éducatifs au nom de martyrs. Le ministre a également rendu visite au moudjahid Tayeb Brahim Abdelghani dit Si Tewfik. Le wali, Sassi Ahmed Abdelhafidh, a mis en évidence la lutte contre d’occupation, conviant les participants à véhiculer le message des artisans de la Révolution.

A. Bellaha