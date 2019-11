Réalisation des programmes de logement : L’état n’y renoncera pas

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a affirmé, dimanche à Tébessa, que l’État «ne renoncera pas à la réalisation des programmes de logement des différentes formules à travers l’ensemble du territoire du pays».

Lors de sa tournée d’inspection dans cette wilaya frontalière, le ministre a assuré que «le gouvernement œuvre à mobiliser les ressources financières nécessaires pour l’exécution des divers programmes de logement et répondre aux besoins et demandes enregistrés». Il a rappelé, à ce propos, que la wilaya de Tébessa a bénéficié d’un total de 32.000 unités, dont 15.000 déjà distribuées, et les travaux se poursuivent pour la réalisation des quotas restant dans «les plus proches délais».

Sur le chantier d’aménagement d’un lotissement social dans la commune de Safsaf El-Ouesra (60 km au sud de Tébessa), M. Beldjoud a indiqué que ces lotissements, prévus dans les wilayas des Hauts-Plateaux et du Sud, viennent répondre au grand nombre des demandes sur le logement, affirmant que 362.000 lots seront aménagés dans 29 wilayas dont 140.000 lots sont déjà en voie de l’être.

Plus de 92 milliards DA ont été mobilisés par l’État pour aménager ces lotissements et les raccorder aux divers réseaux, outre la réalisation des réseaux routiers. Selon les explications données au ministre, Tébessa recense actuellement 58 lotissements sociaux, totalisant 9.619 lots de 431 hectares en cours d’aménagement.

Le ministre a présidé, à l’occasion, une cérémonie symbolique de distribution d’arrêtés d’attribution de lots sociaux et d’aides estimées à 70.000 DA, insistant sur la réalisation de constructions à modèle uni et l’implantation des équipements nécessaires.

Dans la commune de Boulhaf-Eddir (13 km de Tébessa), le ministre a inspecté le chantier de réalisation de 3.240 logements AADL, saluant la célérité des travaux et relevant la nécessité d’attribuer les marchés à des entreprises algériennes et de respecter les délais de réalisation.

Il s'est déplacé dans la même commune, au pôle universitaire, où il a préconisé de hâter les procédures d’acquisition des équipements nécessaires, pour livrer, avant la fin de l’année en cours, 4.000 places pédagogiques et 2.000 lits.



Affectation d’un quota supplémentaire à Tébessa



Le ministre a annoncé l'affectation au profit de la wilaya d'un quota supplémentaire de logements, en vue de renforcer le secteur et de réponde à la forte demande enregistrée à l’échelle locale.

Dans une déclaration à la presse, à l’issue de sa visite d'inspection du projet de réalisation de logements publics locatifs au pôle urbain d’El-Dekan, dans la ville de Tébessa, le ministre a indiqué qu’un quota supplémentaire de 500 logements promotionnels aidés (LPA) et 500 aides au logement rural a été affecté à la wilaya de Tébessa, soulignant que les mesures administratives et juridiques seront «incessamment» effectuées pour le lancement de ces projets.

M. Beldjoud a ajouté que «le secteur de l’Habitat accuse un retard important dans la wilaya de Tébessa, en ce qui concerne les projets de type location-vente (AADL), public locatif et promotionnel aidé».

À ce propos, il a instruit les responsables concernés d’accélérer la cadence des chantiers et de renforcer la main-d’œuvre, afin que ces logements soient attribués à leurs bénéficiaires, «au début du premier trimestre 2020».

Le ministre a également insisté sur la réalisation d’infrastructures publiques (écoles, salles de soins, siège de sûreté) et de locaux commerciaux, parallèlement à la construction de ces logements, pour, selon ses dires, gagner la confiance du citoyen.

Il a également révélé qu’une importante enveloppe financière de l’ordre de 1,3 milliard de dinars a été allouée à la wilaya de Tébessa, pour le parachèvement des travaux d’aménagement urbain dans les différents chantiers de logements en cours de réalisation, en attendant l’obtention d’autres aides financières l’an prochain, a-t-il dit.

Auparavant, le ministre avait présidé, à la salle de conférences El-Chahid-Abed-El- Zine, l’opération de tirage au sort de positionnement des bénéficiaires d’un quota de 821 logements sociaux locatifs au pôle urbain d’El-Dekan. M. Beldjoud a conclu sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Tébessa en présidant la cérémonie de distribution de 26 décisions d’affectation de logements dans la commune d’El-Ouenza, et 32 aides au logement rural dans les communes de Chréa, El-Olga, Bir Dhab, en plus de 19 lotissements sociaux dans les communes de Sefsaf, El-Ouesra, Bir El-Ater et Lekouif.