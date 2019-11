Assurance agricole : Une nouvelle vision s’impose

En dépit de son potentiel et de la place névralgique qu’occupe le secteur dans la croissance du pays, avec près de 12% du PIB, l’agriculture enregistre encore de faibles performances en matière d’assurance. Pourtant, bien qu’étant non obligatoires, les assurances agricoles restent indispensables pour la sécurisation de l’activité et de la production contre les innombrables aléas de la nature. Les statistiques montrent que, le système des assurances dans ce domaine précis n’arrive toujours pas à connaître une évolution significative malgré les campagnes de sensibilisation menées auprès des agriculteurs. Un constat confirmé par les responsables de la Caisse nationale de mutualité agricole, qui évoquent une faible adhésion à ce type d’assurance. Dans un entretien paru dans le dernier numéro de la revue de l’assurance, le Directeur général de la CNMA affirme qu’«à travers sa forte implication dans le secteur des assurances, et particulièrement, dans les risques agricoles, la caisse appelle, maintenant, à mettre en place de nouveaux dispositifs, pour prendre en charge le risque climatique, devenu un réel problème de sécurité». M. Cherif Benhabiles ajoute que «Face aux changements climatiques, il faut des outils» car «Nous ne pouvons plus rester à attendre l’aide de l'Etat». En effet, c’est «aux compagnies d'assurances de proposer et de mettre en place les solutions adéquates», souligne-t-il. Mais, pour ce faire, «il nous faut un cadre réglementaire». Aussi, dira-t-il, «Nous ne pouvons plus continuer à travailler que sur des indemnités. Il faut proposer aux clients le meilleur service, à même de créer un climat de confiance avec l'ensemble des acteurs qu'ils soient agriculteurs, industriels ou particuliers». Avec un taux de pénétration de l'assurance agricole qui avoisine les 26%, «nous sommes encore très loin des potentialités et des richesses qui existent et qui peuvent nous permettre de tripler ou quadrupler notre chiffre d'affaires», a déclaré le premier responsable de la CNMA. Ce dernier insiste sur la nécessité de poursuivre «le travail de proximité et développer d'autres services, au profit essentiellement des agriculteurs, notamment en matière d'accompagnement, d'expertise, de formation et de sensibilisation». A savoir s’il est possible d’imposer aux assurances agricoles un caractère obligatoire, il précisera qu’une telle option «n’est pas une solution». Dans sa lancée, il déplore le fait que le taux de pénétration du dispositif Cat-Nat reste «insignifiant, malgré son caractère obligatoire». Il plaidera dans ce sens en faveur de la mis en place d’un «dispositif réglementaire, à travers le ministère de l’agriculture, de manière à ce que l’agriculteur puisse se protéger». En fait, «Les pouvoirs publics ont bien compris la nécessité de revoir les assurances agricoles». Par conséquent, il revient « à nous professionnels, de traduire cela en actions concrètes sur le terrain». Autrement dit, « Il faut savoir expliquer, sensibiliser et surtout être là pour assurer les délais les plus courts de remboursement. C’est ce qui fait la crédibilité d’une compagnie d’assurance». La nécessité, pour les agriculteurs et autres intervenants dans les activités relevant du secteur, de contracter des assurances est aujourd’hui plus qu’impérative. Cependant, force est de constater que l’intérêt pour l’assurance agricole ne semble pas atteindre le niveau de maturation souhaité par les professionnels. Autant admettre que, la culture assurantielle qui s’impose de plus en plus au niveau du secteur stratégique de l’agriculture reste à promouvoir dans le cadre d’une réflexion plus approfondie et une approche nouvelle. Dans cette optique, l’expert financier, M. Mourad El Besseghi note que «Le quasi-monopole de fait, exercé par la CNMA, est peut-être un élément contrariant le développement des assurances agricoles, puisqu’en l’absence de compétition, il y a forcément moins de stimulation à conquérir des parts de marché». Pour remédier à une telle situation, il faut «D’abord, revoir et actualiser le cadre législatif qui encadre les assurances agricoles, à l’instar de l’assurance contre les effets des catastrophes naturelles (Cat-Nat) mise en place après le séisme de Boumerdès, en 2003. Ensuite, rendre obligatoire certains produits d’assurances qui sont nécessaires et qui éviteront à l’Etat de recourir au Trésor public, en cas de catastrophes climatiques». Il faut, aussi, suggère-t-il, élargir le portefeuille «des produits couverts, en offrant des produits d’assurance plus variés et plus adaptés à la demande avec des prix suffisamment rémunérateurs pour les assureurs, mais à un coût raisonnable pour la souscription ». En toute évidence, «Le travail de proximité des assureurs, en termes de sensibilisation et d’information, est, également, à reconsidérer, puisqu’il n’a pas donné les résultats escomptés», estime cet expert. En dernier lieu, M. Mourad El Besseghi estime qu’«il faut demander à l’Etat une intervention mieux ciblée, en ce qui concerne les aides et, en particulier, le soutien aux assurances, en couvrant une partie de la prime. Ce soutien viendrait en substitution aux fonds de l’Etat accordés après chaque calamité naturelle». D. Akila