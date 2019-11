Noureddine Bouderba, expert de la sécurité sociale et des conflits sociaux : « Le déficit de la sécurité sociale en Algérie n’est pas structurel »

Les Assisses nationale sur la Sécurité sociale sont prévues avant la fin de l’année. Un timing bien choisi ? «Je ne pense pas que le contexte se prête à ce genre d’assises qui ont besoin d’un climat propice au dialogue et à la concertation», affirme, M. Noureddine Bouderba, expert de la sécurité sociale et des conflits sociaux, dans un entretien accordé au quotidien L’Expression.

Par climat propice, il désigne une dotation en «institutions stables et légitimes», ajoutant qu’«il faut aussi que tous les acteurs soient mis au même niveau d’information sur la situation des caisses». La solution au problème de la sécurité sociale ne relève pas d’un miracle. Mis, pour y parvenir, il faut au moins commencer par un bon diagnostic. Or, déplore M. Bouderba, «les véritables raisons du déséquilibre sont occultées». Si l’expert affirme que le système algérien de la sécurité sociale par répartition, basée sur la solidarité intergénérationnelles est «le meilleur système au monde», mais «à la condition qu’il soit bien géré et piloté». C’est grâce, entre autres, à ce dernier que le taux de mortalité a été réduit de 17 % à 5 % et l’espérance de vie ramenée de 50 à 76 ans entre 1970 et aujourd’hui. Aux yeux du spécialistes, «la pérennité pour au moins 30 ans du système actuel en Algérie, sans toucher aux droits des travailleurs est possible, à la condition d’avoir une politique économique orientée vers l’emploi productif et durable et non vers l’import- import, vers la lutte contre l’emploi informel et contre l’évasion sociale dans le secteur formel ainsi que contre les exonérations sans contrepartie». C’est dans ce sens, enchaîne M. Bouderba, «que doivent être orientées les réformes pour mettre en œuvre une véritable politique de mobilisation des ressources au profit du système tout en clarifiant, en matière de dépenses, la relation entre la sécurité sociale et l’Etat pour séparer les dépenses de type de solidarité nationale à prendre en charge par ce dernier et les dépenses de droit contributif à la charge des caisses». Sur sa lancée, l’expert appelle à la démocratisation du pilotage et de la gestion des caisses dont les dépenses de fonctionnement peuvent être divisées par deux. Sur le risque de faillite de la Caisse nationale des retraites, le spécialise souligne, d’abord, que «le déficit de la sécurité sociale en Algérie n’est pas structurel», mais «provoqué par la mise sur le compte de la CNR de dépenses, en grande partie indues, liées à des départs massifs en retraite provoqués par les autorités publiques et par la politique imprudente et injuste en matière de revalorisation annuelle des pensions entre 2009 et 2014». Corollaire : «Cela s’est traduit par un quadruplement des dépenses de la CNR qui sont passées de 350 (en 2010) à 1.282 milliards DA (en 2018) alors que sur cette période les salaires n’ont augmenté que de 50 % et le nombre de retraités, y compris les départs provoqués par les autorités, n’a augmenté que de 48 % ». A une question liée au recours de l’Exécutif à la réduction du taux de la pension de retraite à 60% du salaire au lieu de 80%, M. Bouderba indique que «cela porterait un coup dur à toutes les petites et moyennes retraites».

Fouad Irnatene