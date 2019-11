« Prix national en cancérologie » : Trois chercheurs distingués

L’Agence thématique de recherche en sciences de la santé (ATRSS), relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la Direction générale de la recherche scientifique et le développement technologique (DGRSDT), en collaboration avec la Société Roche SPA Algérie ont célébré, hier, la 1re édition du Prix national Roche-ATRSS de la Recherche en cancérologie 2019,

En cette occasion, une grande cérémonie a été organisée dans la soirée de dimanche, à l’hôtel El-Aurassi, et ce, en présence des représentants des ministères de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l'Intérieur, des Collectivités locales, de la Défense nationale ainsi qu’une élite d'enseignants universitaires composant le jury. Ce prix entre dans le cadre de la promotion des travaux de Recherche en cancérologie, et s’inscrit dans la perspective d’encourager les jeunes chercheurs dans les disciplines biologiques en relation avec l’homme et la recherche clinique, pour accélérer le transfert des connaissances vers des applications diagnostiques et thérapeutiques.

D’un montant global de quatre millions cinq cent mille dinars algériens, cette distinction a récompensé les trois meilleurs travaux : Le premier prix est revenu à Mme Hayat Rafaa de la faculté des sciences biologiques de l'Université des sciences et des technologies de Bab Ezzouar (Alger) pour ses travaux sur «l'identification de nouveaux marqueurs du cancer colorectal», celle-ci, a remporté un montant de deux millions de dinars algériens. La deuxième lauréate a remporté un prix d’un montant d’un million cinq cent mille dinars. Il s’agit de Mme Samira Fatni de la faculté de médecine de l'Université Mustapha Ben Boulaid (Batna) pour ses recherches intitulées «Etude des facteurs de risque d'atteinte du cancer de sein dans l'Est algérien». Quant à la troisième place, celle-ci est revenue a M. Mustapha Djanzabil de la faculté de médecine de l'Université Ahmed Ben Bella (Oran) pour ses travaux sur «le cancer du sein métastatique» qui a remporté, à son tour, un montant d’un million de dinars.

S’exprimant à cette occasion, le Secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Salah-Eddine Sadiki, a tenu à féliciter les lauréats de ce prix qui «contribuera, selon lui, à l'amélioration de la prise en charge des patients et donnera une forte impulsion à la Recherche scientifique en Algérie dans ce domaine».

Le Secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Mohamed Amine Deramchi a estimé de son côté que «ce prix supervisé par une élite d'enseignants relevant de plusieurs université nationales, incitera les jeunes chercheurs à poursuivre davantage leurs travaux et promouvoir la santé en Algérie ».



Chaque année, ce sont plus de 45.000 nouveaux cas de différents types de cancer qui se déclarent en Algérie



Le directeur de l'ATRSS, Nabil Aouffen, a fait savoir que l’Algérie a inscrit la recherche comme facteur essentiel de soutien et d’accompagnement de ses stratégies de développement notamment dans le domaine de la santé « la recherche dans le domaine du cancer est une des priorités de l’Etat »,a –t-il noté. En sus de son accompagnement des centres anti-cancer (CAC), des universités et des centres relevant du secteur privé, l'agence a également accompagné, en 2019, les acteurs impliqués dans plusieurs projets innovants, outre la réalisation de la plateforme du programme de réseau thématique sur le cancer, a fait savoir M. Aouffen.

Poursuivant ses propos, il a rappelé que l'Agence poursuit ses efforts dans le domaine de partenariat entre les secteurs public et privé à l'effet de réaliser des investissements dans le domaine de la recherche scientifique en Algérie.

Le même responsable a souligné que la coopération entre l'Agence et les laboratoires Roche en est le meilleur exemple, surtout que ce partenariat mutuel encourage la recherche dans les disciplines biologiques ou en recherche clinique.

le directeur général de Roche Algérie, Amine Sekhri a affiché a son tour la disposition des laboratoires à poursuivre l'accompagnement de la Recherche scientifique dans le domaine du cancer, outre ses partenariats avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, «Les laboratoires Roche ont accompagné, dans le cadre du Plan national de lutte contre le cancer, les Pouvoirs publics dans le diagnostic et le dépistage précoce du cancer du sein, outre la formation médicale continue des acteurs sur le terrain» a-t-il dit. Il faut dire que depuis le lancement du concours en février 2019, à l’occasion de la journée mondiale de Lutte contre le cancer, l’engouement des jeunes chercheurs de tout le pays, n’a pas cessé de croître.

L’éligibilité des dossiers de candidature ainsi que la qualité des travaux scientifiques, ont été évaluées par des experts selon la spécialité. Un jury national composé de doyens, de professeurs d’universités et de chercheurs scientifiques, a été assisté dans ses missions par des experts relevant des domaines de la biologie, de la pharmacie et de la médecine.

Il y a lieu de rappeler que l'Algérie enregistre annuellement, selon le Registre national du cancer, plus de 45.000 nouveaux cas de différents types de cancer, sachant que le cancer du sein vient en tête des pathologies qui touchent les femmes, avec quelque 12.000 nouveaux cas/an, tandis que le cancer du côlon vient en tête chez les hommes, soit 4.000 à 6.000 nouveaux cas/an.

Sarah Benali Cherif