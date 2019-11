Droits de l’enfant : Importants progrès

«L’Algérie a franchi de grand pas en matière de protection des droits de l’enfant.» C’est ce qu’a souligné, hier, le président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche.

Le Pr Mostefa Khiati qui s’exprimait en marge d’une journée d’études organisée à l’occasion de la célébration du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, au centre de recherche en information scientifique et technique (CERIST) de Ben Aknoun, a mis en avant les progrès réalisés dans ce domaine.

Il a dans ce contexte, évoqué la baisse enregistrée dans la mortalité infantile grâce au programme élargi de vaccination instauré par l’Algérie et qui a permis l’éradication de plusieurs maladies infantiles qui étaient, auparavant, responsables de la mort ou du handicap de l’enfant. Lors de cette rencontre qui a vu la présence de la déléguée nationale au droit de l’enfant, président du Conseil national des droits de l’homme et le représentant de l’Unicef en Algérie, le Pr Khiati a indiqué que malgré les réalisations enregistrées en matière de protection de l’enfant, beaucoup de choses restent à faire. Il a, à ce sujet, relevé l’importance de conjuguer les efforts pour optimiser la prise en charge de cette frange de la société, citant entre autres, les enfants abandonnés et les enfants nés sous X. L’intervenant a, également, mis l’accent sur la nécessité d’optimiser la lutte contre certains fléaux qui affectent l’enfance, comme la drogue, la traite et l’exploitation économique des enfants. Selon les chiffres avancés pas le président de la Forem, l’exploitation économique concerne près de 300.000 enfants en Algérie, faisant part de l’existence de plus de 15.000 enfants se trouvant dans la rue et pas moins de 20.000 autres sont nés sous X annuellement. Dans son intervention, le Pr Khiati a souligné l’intérêt d’accorder un intérêt particulier à la petite enfance, une étape qui est selon lui, importante dans le développement cognitif de l’enfant. Il a, dans ce contexte, évoqué les problèmes liés à la petite enfance. Selon lui, on accorde peu d’intérêt à cette période de croissance de l’enfant qui est située entre 0 et 3 ans. Et qui, selon lui, trace l’avenir de l’homme de demain. «Il faut sensibiliser davantage sur l’importance de bien s’occuper de la petite enfance dont leur nombre est estimé à 3 millions de l’ensemble de la population algérienne», dira-t-il, soulignant le rôle primordial de la famille en général et de la maman en particulier pour les stimuler et favorise la communication. «Ce qui permettra, selon ses termes, de lutter contre l’autisme et d’autres problèmes de communication à l’origine de l’utilisation dès le jeune âge, des nouvelles technologies».

Le président de la Forem a indiqué que la journée d’aujourd’hui marque la célébration de la journée mondiale de l’enfant mais également, le 30e anniversaire de la création de la fondation. «À travers cette journée nous tenons à attirer l’attention sur les problèmes liés à l’enfance», a noté M. Khiati qui réitère son engagement à œuvrer et à contribuer dans la promotion et la protection de l’enfant algérien.



Marc Lucet : « L’ONPE constitue un partenaire privilégié de l’UNICEF et le chef de file de toutes les actions liées à l’enfance. »



Il a, dans le sillage, rappelé le travail accompli par la forem qui est un partenaire social et une force de propositions et de solutions en vue d’améliorer la prise en charge des enfants dans les quatre coins de l’Algérie, mettant en relief le travail de collaboration initié avec l’Organe nationale de protection et de promotion des droits de l’enfant (ONPPE), l’Unicef et le conseil national des droits de l’homme (CNDH). Prenant la parole, Mme Meriem Chorfi, déléguée nationale à l'organe de la protection et de la promotion de l'enfance (ONPPE) a mis en exergue les efforts consentis en vue de promouvoir les droits de l’enfant algérien, précisant que l’Algérie a été parmi les premier pays du monde signataires de la convention internationale des droits de l’enfant. Mme Chorfi a fait savoir que cette convention qui est un acquis pour l’enfance, a permis la mise en place des mécanismes à même de renforcer les droits des enfants, ajoutant que la loi 12-15 relative à la protection et la promotion de l’enfance a été promulgué en 2015 est venue pour consolider cet acquis. Selon la déléguée nationale de l’enfance, en dépit des efforts consentis dans ce domaine, des atteintes aux droits de l’enfant sont enregistrés chaque jour, notant la nécessité pour tous de s’impliquer davantage dans les questions liées à la protection de l’enfance. De son coté, le président du conseil national de droits de l’homme, Bouzid Lazhari a fait savoir que la question relative à la protection de l’enfance est une responsabilité de tous.

«L’enfant doit être au cœur des priorités de l’Etat», a noté M. Bouzid, précisant que l’article 24 de la convention internationale des droits de l’homme stipule que la famille, la société et l’Etat ont la charge d’assurer la protection des enfants et la promotion de leurs droits et que l’Etat qui est en charge de prendre les dispositions législatives et de mettre en place des politiques visant à garantir les droits fondamentaux à cette frange de la société, notamment pour ce qui est de la santé et l’éducation.

Pour sa part, le représentant de l’UNICEF en Algérie, Marc Lucet a indiqué que la convention internationale des droits de l’enfant a permis de sauver depuis 30 ans des milliers de vie d’enfants. «Des maladies ont été vaincues grâce aux vaccins et des millions d’enfants ont été sauvés grâce à l’amélioration des systèmes de santé», a rappelé M. Lucet, ajoutant que malgré toutes ces avancées, beaucoup de travail reste à faire. Selon lui, plus de 60% des enfants ne terminent pas le niveau scolaire dans les pays en voie de développement. «Aujourd’hui, on parle de crise de l’apprentissage au niveau mondial. Cela est dû au changement et à l’apparition de nouvelles technologies d’informations », a noté le représentant de l’Unicef, faisant savoir que pas moins de 15.000 enfants meurent chaque jour dans le monde de maladies évitables, et d’autres qui vivent dans des zones de conflits.

«Nous devons travailler ensemble notamment pour faire un diagnostic de la situation de l’enfance et avoir une base de données fiable et planifié l’action sur la base des résultats», a-t-il insisté, avant de poursuivre que l’Algérie a déjà commencé à investir dans la prise en charge de la petite enfance à travers la création de l’organe national de la promotion et la protection de l’enfant qui constitue un partenaire privilégié de l’UNICEF et le chef de file de toutes les actions liées à l’enfance .

Kamélia Hadjib