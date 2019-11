Constantine : 18 intoxications au monoxyde de carbone en 72 heures

Dix-huit personnes ont pu être secourues, dont treize la journée de vendredi passé, ces derniers jours dans la wilaya de Constantine, et ce après avoir été victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone (CO) émanant d’appareils de chauffage domestiques fonctionnant au gaz naturel, a indiqué la direction locale de la Protection civile. Dimanche passé, les sapeurs-pompiers de l’unité secondaire, Sissaoui-Slimane sont intervenus, vers les coups de 7 h 54, à Djebel El Ouahch, afin de porter secours aux cinq membres d’une même famille, âgées de 14 à 64 ans, souffrant de nausées et de difficultés respiratoires à la suite de l’inhalation du CO présent en concentration anormale dans leur domicile. Après avoir reçu les premiers soins sur place, les concernés ont été évacués aux urgences médicales du centre hospitalo-universitaire Benbadis. Vendredi dernier, les éléments de la Protection civile de différentes casernes se sont déplacés respectivement au niveau des unités de voisinage 2 et 9 de la nouvelle ville Ali Mendjeli et de la cité Rabah Benmounah dans la commune de Hamma Bouziane, afin de porter secours également à d’autres victimes du « tueur silencieux », au nombre de 13, âgés de 2 à 47 ans, et présentant les symptômes de l’intoxication en question. Ces dernières ont été acheminées vers les services d’urgence des structures de santé les plus proches. Pour rappel, la Protection civile de Constantine a récemment lancé, en partenariat avec la société de distribution de l’électricité et du gaz de l’Est (SDE), les directions de l’éducation et du commerce, l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), la section locale des Scouts musulmans algériens (SMA), ainsi que de l’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE), sa campagne annuelle de sensibilisation sur les dangers du monoxyde de carbone, laquelle sillonnera les différentes localités de la wilaya avec comme cœur de cible les cités, établissements scolaires et mosquées situés au niveau des groupements résidentiels récemment occupés, particulièrement à Ali Mendjeli au pôle urbain Massinissa (commune du Khroub), lesquels connaissent ces dernières années de multiples opérations de relogement, synonymes d’arrivées massives de nouveaux locataires.

Issam B.