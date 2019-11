Aéroport international Messali-Hadj de Tlemcen : Un exercice de simulation sur l’épidémie d’Ebola

Un exercice de simulation sur l’épidémie d’Ebola a été effectué dimanche dernier en soirée à l’aéroport international «Messali Hadj» de Tlemcen. Mené par la direction de la sécurité de l’aviation de l'aéroport relevant de l’Entreprise nationale de navigation aérienne en collaboration avec les services de la direction de la santé, de la Protection civile et de la Gendarmerie nationale, cet exercice a comporté un scénario d’évacuation d’un avion, de port de casques protecteurs, d'examen avec des caméras de détection de la température du corps et le transport par des ambulances vers des chambres. Cette manoeuvre de simulation a vu la participation de médecins de l’établissement public hospitalier (EPH) de Remchi, de policiers, de gendarmes et d'agents de la Protection civile qui ont utilisé des équipements et du matériel médicales. Le wali de Tlemcen, Ali Benyaiche a souligné à la presse, en marge de cet exercice, que l’objectif de cette simulation est de permettre aux services concernés de coordonner et de jauger les capacités des services intervenants pour faire face à de telles situations.