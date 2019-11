Journée mondiale des victimes des accidents de la route : Une nouvelle culture pour freiner l’hécatombe

Chaque 17 novembre, nos pensées vont à toutes ces victimes des accidents de la circulation, à la fois des automobilistes et des piétons, et ce tous les jours que Dieu fait. Aujourd'hui, en effet, des prières sont faites pour les victimes de la «modernité», mal utilisée et malheureusement aussi pas à bon escient. La Journée mondiale des victimes des accidents de la route, à vrai dire, renvoie toujours à cette bêtise humaine, sous-estimée la plupart du temps. Pourtant, la prévention et la prudence sont les seules et uniques armes pour empêcher les dégâts. Chez-nous, les morts suite à des accidents ne se comptent certainement pas sur les doigts d'une seule main, ni les deux mains d'ailleurs. Les chiffres nous font froid dans le dos, un mal profond et incurable. Le drame ne connait point de répit. Il faut savoir que les sinistres routiers font plus de dégâts que certaines maladies chroniques sévères et complexes. Les Algériens, disent certains, ne meurent pas de vieillesse ou problème de santé seulement, mais d’accidents de la route beaucoup plus, considérés comme la première cause de mortalité. Les baisses en terme de nombre des victimes ne sont qu’occasionnelles, de surcroit, «l’exploit» ne dépasse guère le volet des accidents, comparé à celui des décès qui augmente lorsque le phénomène se produit. Le phénomène, coûte cher aux collectivités puisqu’il représente, désormais, entre 3 et 5% du produit intérieur brut. Pis encore, il fait partie des premières causes de mortalité chez les jeunes de moins de 29 ans. C’est dire l’ampleur de ce problème épineux. En 2019, sur une période de huit mois, selon le Centre national de prévention et de sécurité routière, 2.305 personnes ont trouvé la mort et 22.041 blessés dans 15.775 sinistres, à l’échelle nationale, avec un taux supérieur à 32% pour les décès, comparé à la même période de 2018. Le bilan hebdomadaire des services de la Protection civile a fait état de 9 personnes ayant trouvé la mort et 14 autres blessées dans des accidents de la route, seulement jeudi et vendredi derniers. Aujourd’hui, les statistiques sont à même de renseigner sur les dangers de la route qu’il faut prendre au sérieux et classés de manière définitive pour redresser cette situation désastreuse. En attendant que nos automobilistes se réconcilient avec le civisme et la culture du respect des autres usagers de la route, le cauchemar continue.

Samia D.