Numéro vert mis à la disposition des habitants d’Alger : 700 appels enregistrés par jour

La commune d'Alger-Centre enregistre, depuis le lancement, au mois de février dernier, du nouveau service «Allô Baladiati», une grande adhésion de la part de ses habitants, qui a atteint 700 appels par jour, selon le rapport des services concernés par cette opération allant du 1er septembre au 1er novembre.

Ce service, qui enregistre un engouement appréciable, se fixe l’objectif de rapprocher l'administration de l’administré

(des citoyens), notamment, faciliter le traitement de leurs requêtes, doléances, résolutions, ainsi que leurs problèmes , selon les affirmations du président APC d’Alger- centre, Abdelhakim Bettache .

Dans ce sillage, ce dernier a précisé que le service des routes est le plus demandé par les citoyens, ajoutant à cela le problème des égouts et voies d’eau bouchées. «Nous veillons à résoudre tous les problèmes exposés par les citoyens qui font appel à nos services en envoyant les agents spécialisés pour les résoudre», a-t-il expliqué.

Connu pour sa persévérance, sa rigueur et sa volonté de faire de sa commune une ville propre et intelligente, le président de l’APC d’Alger-centre, Abdelhakim Bettache, explique que la mise en service de ce département «Allô baladiati », rentre dans le cadre de la modernisation de l’administration, mais aussi de faciliter le contact avec les citoyens, être le plus proche d’eux pour prendre en charge leurs préoccupations.

«Nous mobilisons tous les services ainsi que tous les moyens pour intervenir surtout quand il s’agit d’effondrement de plafonds des vielles bâtisses, des glissements des terrains, le cumul et surcharge de détritus, sachant que c’est ce qui est souvent demandé par le citoyen en cette période hivernale » a-t-il indiqué, ajoutant toutefois, que la demande d’audience avec le président est aussi inclus et prise en charge par ce service, en composant le numéro vert 0800 110 002 qui est mis à la disposition des habitants d’Alger-centre. Dans cette optique, il a été enregistré 426 appels, relatifs à la demande d’audience avec le président d’APC et 400 appels concernant le nettoyage et l’assainissement.

Ce numéro vert qui est opérationnel 7j/7 et 24h/24, a indiqué le président, prend en charge, également les dispositifs relatifs à l’acquisition des documents officiels, des services d’état civil, l’urbanisme, permettant ainsi au citoyen de s’informer sur le permis de construire, la démolition, les permis d’attribution de gaz et d’électricité, services d’état social, d’hygiène et santé…

Toutes les préoccupations des citoyens sont prises en charges par ce service, tout en lui permettant d’avoir une réponse dans les plus brefs délais. Ce service, selon la même source met en relation le citoyen et la commune par un simple appel téléphonique en vue d’une ville nouvelle moderne et interactive sous le slogan «Les préoccupations des citoyens sont notre priorité».

Cette nouvelle application vise à rapprocher l'administration des citoyens en vue de faciliter le traitement de leurs requêtes et résolutions de leurs problèmes, a indiqué le P/APC, Bettache .

Kafia Ait Allouache