Boumerdès : La bibliothèque principale, bientôt ouverte

Le projet de la bibliothèque principale de lecture publique de la ville de Boumerdès sera réceptionné et mis en exploitation avant la fin de l’année en cours, a-t-on appris, dimanche, auprès du directeur de la culture de la wilaya. «Le projet, dont le coût est estimé à près de 350 millions DA, est parachevé de réalisation.

Il en est actuellement aux retouches finales, parallèlement à l’opération d’équipement», a indiqué à l’APS Abdelali Koudid. Réalisé en plein centre-ville de Boumerdès, sur une assiette de près de 4.500 m2, cet établissement culturel, associant styles ancien et moderne, est considéré parmi les «plus beaux et plus grands du pays», selon le même responsable.

La bâtisse, construite en cinq étages, englobe une salle de conférences (250 places) dotée d’équipements de pointe, des salles de lecture et d’Internet et des ateliers artistiques et scientifiques, entre autres. M. Koudid a, par la même, signalé une opération, en cours, en vue de l’équipement de cette bibliothèque principale de lecture publique, avec plus de 18.000 ouvrages, englobant entre 5.000 et 6.000 titres dans différents domaines. A cela s’ajoutent d’autres lots d’ouvrages, dont il n’a pas précisé le nombre, considérés comme un «don du ministère de tutelle et de la bibliothèque nationale», a-t-il souligné. Il a, en outre, fait part du rattachement programmé (au plan administratif) à cet établissement, d’un nombre de bibliothèques urbaines et semi-urbaines, actuellement opérationnelles à Naciria et Corso, outre cinq bibliothèques urbaines prévues à la livraison cette année», a-t-il indiqué.

Il s’agit, en l’occurrence, des bibliothèques de Dellys, Beni Amrane, Naciria, Khemis El Khechna et Corso, outre les bibliothèques rurales des villages Koudiat Laârayess de la commune de Legata, Ben Merzouka de Boudouaou et Omar de Bordj Menail.