Dans les méandres des musées : La Gorgone d’Alger

L’odyssée homérique s’est belle et bien déplacée au musée de l’antiquité à Alger pour nous ramener vers la mythologie grecque; un voyage prémonitoire pour nous faire découvrir la face cachée de l’incroyable masque de Gorgone. Soumise à de multiples convoitises, cette magnifique curiosité héllenique a retenti du fond des âges pour s’installer dans l’intrigue, et se faire “kidnapper” à partir de son socle. Elle fut enfin récupérée grace à la détermination de ses anges gardiens, qui n’ont lésé sur aucun moyen pour la ramener au bercail. Une affaire hitchcockienne qui se termina dans le plus grand style rocambolesque avec la disparition des baigneuses du Hamma : Malédiction des dieux de l’olympe ou encore un châtiment de poursuite contre ces magnifiques statues qui n’ont toujours pas révélé tous leurs secrets ? Histoire oblige, à l’époque pré-olympienne, il existait trois Gorgones déjà et pas des moindres. Elles étaient très laides, généralement représentées la bouche grande ouverte et les cheveux en serpents entremêlés. Mais leurs représentations sont très variées et on les retrouve sur de nombreux monuments d’époque. Dans L’Odyssée, Homère les évoque comme étant des monstres des Enfers. Hésiode affirme qu’elles sont les trois filles des divinités marines Phorcys et Céto, et les identifie ainsi : Sthéno la puissante, Euryale grand domaine et Méduse, la plus célèbre et la seule à être mortelle. D’autres auteurs grecs leur donne des filiations différentes et situent leur demeure à l’extrême ouest du monde, du côté des Hespérides, selon Hésiode, chez les Hyperboréens, au nord, selon Pindare ou, le plus souvent, à l’ouest de la Libye. Selon le mythe, leur regard figeait ceux qui voyaient leurs visages tant elles étaient laides. Au musée national des Antiquités à Alger, où le masque repose depuis son rapatriement de Tunis, la salle des cultes païens ne désempli pas avec un rush impressionnant des adeptes de ce magnifique totem. d’abord, contrairement à l’idée qu’on peut avoir en regardant les photos dans la presse nationale, notre Gorgone est grande. Elle n’a pas la taille d’une tête, elle fait un bon mètre de hauteur. Elle est pour le moins impressionnante, et son poids dépassant les 300kg est assez visible, mais elle n’a aucun effet maléfique mais plutôt un impressionnant pouvoir captivant. Majestueusement posée sur un grand socle couvert d’une étoffe noire, la Gorgone, d’un marbre blanc encore éclatant malgré les siècles, s’observe quasiment en contre-plongée. La première sensation en s’approchant : l’envie de la toucher. Aux quelques éraflures visibles, on devine qu’elle a été malmenée durant son transport. Ses grands yeux mi-clos donnent l’impression qu’elle dort paisiblement, ses cheveux, sans être des serpents entremêlés comme sa sœur Méduse. Les sœurs se retrouvent. Et même s’il manque la troisième, on ne saura pas s’il s’agit de Sthéno ou d’Euryale. Par contre, une chose est sûre, le regard de Méduse est là pour veiller sur la sœur. «Quel que soit l’endroit où vous vous tenez, le regard de Méduse semble vous suivre, comme La Mona Lisa ! N’est pas là un clin d’œil à Leonard de Vinci, où l’art florentin semblait déjà copier notre gorgone. Il y aura de tout temps une place pour d’autres chefs-d’œuvre, mystérieusement enfouies dans des sites qui demandent à être explorées pour en tirer davantage de traçabilité sur la mythologie grecque au-delà de ses frontières helléniques. Le plus ancien géographe romain, Pomponius Mela, décrit la Gorgone comme étant dérivée du catoblépas, une bête monstrueuse vivant en Afrique qui ressemble à un buffle noir dont la tête est très lourde, dotée d’une énorme crinière et dont le regard tourné vers le bas aurait le pouvoir de pétrifier ceux qu’elle regarde. Cette description —la taille de la tête, le regard baissé…— ressemble beaucoup à notre Gorgone, sauf qu’elle n’a rien de laid. C’est que sa représentation s’est modifiée avec le temps et a perdu son aspect grotesque et terrifiant.

Mohamed Bentaleb