Note de lecture , La Kahina, roman de Gisèle Halimi : La reine-devineresse berbère ressuscitée

Après son excellente biographie de «Djamila Boupacha» et — entre autres écrits retentissants— ses nombreux essais et fictions sur la cause des femmes, Giselle Halimi s’est imposée comme un immense érudit à la fois adepte de la vérité historique et une intarissable romancière fascinée par l’héritage littéraire de son pays.

C’est pourquoi il n’est nullement un hasard que l’un de ses derniers romans, «La Kahina», incarne l’obsession des voix du passé à travers des personnages hantés par leur illustre épopée, en l’occurrence la reine-prêtresse-devineresse Kahina, Dihya pour ce qui est de l’appellation étymologique (656 ?-700 après..J.-C.). Nonobstant ses statuts d’avocate et de militante politique, c’est donc à la manière d’une historienne, doublée d’une archéologue, précisément, que l’auteure déterre le passé flamboyant de son héroïne, «cette femme qui chevauchait à la tête de ses armées, les cheveux couleur de miel lui coulant jusqu’aux reins» , fouille les vestiges d’une culture berbère immémoriale et déblaie peu à peu —tout en évitant l’amalgame— les strates de fiction et les faits avérés. Mais, de la vie champêtre des tribus aurésiennes —les Nefouça, Zénètes, Louata, Sanhadja, etc.— à l’épopée homérique de leur reine fédératrice des tribus Djeraoua et Aureba, des mensonges et subterfuges des maîtres d’œuvres ennemis à leur mise en intrigue «divulgués» dans cet ingénieux roman, les mythes se superposent et ne cessent de remettre en cause la notion même de vérité. Le récit de Gisèle Halimi est alors bien plus qu’une implacable méditation sur l’histoire : elle explore les mécanismes de la fiction et ouvre une fenêtre inédite sur ses pratiques d’écrivaine. Certes, les faits les plus marquants prennent la dimension d’énigmes insondables. Mais tout de même…



Un roman réparateur voire réhabilitant…



Afin d’y parer, l’investigation de l’auteure est certes documentée, et même plus qu’il n’en faut. Pour autant le résultat, pour ne pas dire le récit romancé, sera d’ordre littéraire et ce n’est pas sans raison : il s’agit de mettre à la portée de n’importe quel lecteur «un récit dans le récit» pour ainsi dire ; et, probablement, un nouveau doute —qui ne peut être que positif— dans la conscience de ce même lecteur : et si cette histoire d’amour et de trahison entre son héroïne et son «fils adoptif» arabe Khaled, épargné de la mort par la reine berbère —et ce, au terme d’une bataille remportée par son armée—, n’était que la métaphore, pour ne pas dire la poursuite des mirages d’une réalité actuelle toujours aussi fuyante ? Toujours est-il que le roman de Gisèle Halimi est stylistiquement très abouti, riche en détails et anecdotes historiques. L’auteure ressuscite le passé avec, on en convient, un réalisme on ne peut plus frappant.

Cela dit, qu’importe l’histoire d’amour inaboutie entre son héroïne et son «fils adoptif» Khaled ; qu’importe la triste destinée de la Kahina qui a régné durant cinq années tout en résistant aux nombreux assauts des troupes arabes menées par Hassan Ibn Noman el-Ghassani, qu’importe la triste destinée de Koçeila, le valeureux compagnon d’armes de la reine… c’est ici, malgré tout, l’occasion idoine de (re)découvrir, grâce à un roman réparateur, voire réhabilitant de Giselles Halimi, le parcours foisonnant et tendrement nostalgique de la plus grande reine-devineresse berbère de l’histoire de notre pays. Et, peut-être même, pourquoi pas, de l’Humanité.

«La Kahina», roman de Gisèle Halimi, Editions Barzakh, Alger 2017, 260 pages

Kamel Bouslama

Bio express

Née en Tunisie, Gisèle Halimi s’est très tôt engagée dans différentes causes ; elle a notamment milité pour l’indépendance de l’Algérie. Avocate au barreau de paris, elle est reconnue comme une militante politique et féministe de très grand courage. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages dont «Djamila Boupacha» ((1962) ; «La cause des femmes»(1974) ; «Le lait de l’oranger»(1988).